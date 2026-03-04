Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 3-1: Ferraris glaciale, primo gol per Ewurum

SANDRUCCI 5.5 : Inizia un po' contratto come gli era successo a Napoli, dove poi aveva deciso la partita. Soluzioni a intermittenza in termini di riuscita, anche se è costante nel cercarle. Quando è chiamato a finalizzare, pecca: si mangia un rigore in movimento a inizio ripresa sparando alle stelle ( 73' ZEPPIERI 6 : Contribuisce all'assalto finale in cui i granata cercano il modo di sopravanzare)

ALL. BALDINI 6.5: Il Torino doveva vincere e lo ha fatto. Per la terza volta di fila, i granata si impongono ma questa volta è la più importante perché permette di uscire dalla zona playout. Il tecnico aveva caricato il gruppo, spiegando l'importanza dell'occasione. La squadra ha risposto in campo, cercando con insistenza il gol nella parte finale di partita. Il Toro è in fiducia, si vede nei gesti e si vede ancor di più sul campo. Per la salvezza è ancora lunga, ma intanto il passo in avanti è netto e questa è la miglior notizia.