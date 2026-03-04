Primavera, le pagelle di Torino-Cagliari 3-1: Ferraris glaciale, primo gol per Ewurum

ZAIA 6.5: Incide da subito in spinta, si prende la licenza di salire e fa bene. Così trova il cross perfetto a cercare il colpo di testa di Ewurum, firmando l'assist. Alimenta con costanza le iniziative sulla sua corsia (73' GATTO 6: Poco più di un quarto d'ora in cui si concentra più sulla fase difensiva, senza soffrire e restando attento)
PELLINI 6: Partita tutto sommato di ordinaria amministrazione per il vice capitano granata. Fa buona guardia dietro limitando l'attacco sardo, che si riduce alle fiammate di Albarracin con cui però si trova meno a che fare.
TONICA 6: Confermato titolare. Si accorge presto di dover badare ad Albarracin, cliente ostico che spazio sul fronte offensivo e gli crea qualche problema. Una volta lo supera e centra la traversa, nella ripresa il duello invece pende in favore del difensore granata
CARRASCOSA 6.5: Ancora schierato nella corsia solitamente affidata a Kugyela a sinistra. Strappa gli applausi a metà primo tempo con un numero sulla trequarti non da centrale di ruolo, poi torna ai suoi compiti. Interpretazione del ruolo più che positiva, sicuro dietro e propositivo in avanti. Conferma.
FERRARIS 7: Si prende la maglia da titolare, lasciando Liema Olinga in panchina. Si presenta dopo poco più di cinque minuti con una gran botta dalla distanza, costringendo Kehayov a tuffarsi. Poi trova meno protagonismo, ma non ci sta e alla fine si riprende ciò che Kehayov gli aveva tolto con il colpo da biliardo da tre punti al 77'. Secondo gol in campionato, il più pesante in assoluto.
ACQUAH 6.5: Dirige le operazioni a centrocampo con la solita sicurezza. Ormai è un punto di riferimento imprescindibile per i granata, lo dimostra sul campo senza risparmiarsi in nessuna occasione (89' NASCIMENTO sv)
BALLANTI 6: Più in ombra nel corso del primo tempo, inizia il secondo creando pericoli con i suoi inserimenti. La miglior occasione creata arriva al 53'con l'affondo che mette Sandrucci a due passi dal gol, poi sbagliato (63' LIEMA OLINGA 6: Rifiata nel primo tempo, torna in campo per l'ultima mezz'ora in cui fa valere la sua esperienza)
SANDRUCCI 5.5: Inizia un po' contratto come gli era successo a Napoli, dove poi aveva deciso la partita. Soluzioni a intermittenza in termini di riuscita, anche se è costante nel cercarle. Quando è chiamato a finalizzare, pecca: si mangia un rigore in movimento a inizio ripresa sparando alle stelle (73' ZEPPIERI 6: Contribuisce all'assalto finale in cui i granata cercano il modo di sopravanzare)
GABELLINI 7: Lavora a innescare gli esterni arretrando di qualche metro, poi cerca la gloria personale con una mezza rovesciata alla mezz'ora su cui Kehayov risponde presente. Si ripresenta al tiro col mancino a metà ripresa, di poco fuori. Vuole e trova il gol, che arriva dal dischetto. L'ottavo in stagione per lui.
EWURUM 7: Prima partita da titolare per l'esterno alto arrivato a Torino a gennaio, chiamato a sostituire l'indisponibile Bonacina. Ricambia subito la fiducia con il gol del vantaggio granata, un'incornata ben indirizzata a bucare la porta difesa da Kehayov. Per lui primo timbro con la nuova casacca (63' KUGYELA 6: Torna sulla trequarti per colmare lo slot lasciato vacante da Bonacina e poi da Ewurum. Si presenta con il giusto piglio, creando soluzioni a sinistra)
ALL. BALDINI 6.5: Il Torino doveva vincere e lo ha fatto. Per la terza volta di fila, i granata si impongono ma questa volta è la più importante perché permette di uscire dalla zona playout. Il tecnico aveva caricato il gruppo, spiegando l'importanza dell'occasione. La squadra ha risposto in campo, cercando con insistenza il gol nella parte finale di partita. Il Toro è in fiducia, si vede nei gesti e si vede ancor di più sul campo. Per la salvezza è ancora lunga, ma intanto il passo in avanti è netto e questa è la miglior notizia.
