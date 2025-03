Primavera, le pagelle di Torino-Empoli 4-0: Dalla Vecchia, doppietta e autorità

Le pagelle ai granata dopo la sfida con l'Empoli

Irene Nicola Redattore 30 marzo 2025 (modifica il 30 marzo 2025 | 19:08)

Il Torino Primavera torna a vincere dopo quasi due mesi e lo fa convincendo e atterrando l'Empoli nello scontro diretto. Due gol per tempo per i granata, bravi ad aprire la partita e scardinarla subito ma anche a non accontentarsi di quanto fatto. Finisce 4-0. Di seguito le pagelle dei granata.

SIVIERO 6: Confermato come portiere di riferimento, vive il primo tempo quasi da spettatore se non per un paio di parate nel finale. Una al 41' ha un tasso di difficoltà maggiore: bravo da distanza ravvicinata su Campaniello. All'ora di gioco non si fa ingannare dalla punizione di Barsotti che passa sotto la barriera ma è centrale. Non ha altri brividi.

ZAIA 6: Trova continuità con la seconda maglia da titolare consecutiva. Si prende spesso la libertà di salire nel primo tempo, contribuendo a creare una catena pericolosa a destra. Nella ripresa è meno arrembante, ma sempre attento.

OLSSON 6: Rientrato dagli impegni con la Danimarca, è subito titolare. Non ha grossi grattacapi nei primi quarantacinque minuti, tiene bene la posizione e non si fa trovare impreparato. Nella ripresa si ripropone lo stesso copione, spende un'ammonizione nel finale.

MULLEN 6.5: Prova attenta anche per lui come il compagno di reparto, dà pochi spazi all'Empoli per far male. Si prende un unico rischio al 54' con un intervento al limite dell'area che gli costa l'ammonizione, ma che è anche fondamentale per evitare un'azione pericolosa. Dimostra personalità in più occasioni.

KRZYZANOWSKI 6.5: Rientra dopo l'infortunio alla caviglia rimediato contro il Sassuolo a inizio marzo. Il ritorno in campo è col botto: firma d'autore con l'assist per il gol al volo di Politakis, è il nono di stagione per il miglior suggeritore della rosa (64' MARCHIORO 6: Poco meno di mezz'ora in campo nel ruolo inedito in questa stagione di terzino sinistro. Si prende meno libertà rispetto a quanto ha abituato a destra, ma non sfigura).

DALLA VECCHIA 7.5: Torna in campo dopo aver scontato il turno di squalifica, lo fa in grande stile con un primo tempo maiuscolo. Trova un gol pesante per la fiducia della squadra dopo nemmeno dieci minuti, fa poi partire l'azione del 2-0. In generale si apprezzare per i tanti suggerimenti verticali e mirati a velocizzare la manovra. Nel finale si regala anche la doppietta personale: tap-in dei più facili, premia una prestazione di personalità e rimpolpa il bottino personale, arrivato a quota 5 gol.

LIEMA OLINGA 7: Seconda da titolare, dà continuità al rodaggio dopo aver smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box un mese. Primo tempo di spessore, fa girare bene il pallone ed è un valore aggiunto nel contenimento difensivo. A inizio ripresa è provvidenziale su Popov, scappato via ai difensori: intervento che evita l'eventuale 2-1. Si percepisce nettamente come abbia acquisito sicurezza nei mesi, ennesimo segnale positivo (87' DJALO sv)

ACAR 6: Schierato come mezzala sinistra, partecipa alla costruzione offensiva accendendosi a sprazzi. Tenta l'arma del tiro dalla distanza alla mezz'ora: tiro forte ma troppo centrale. Nella ripresa una prestazione più di contenimento che di fantasia, mantiene alta l'attenzione.

POLITAKIS 6.5: Quarta presenza in Primavera, la prima dopo il derby di un mese fa. Inizia con una punizione alle stelle, unico errore di un primo tempo di sole luci. Prima tiene viva la palla da cui nasce il vantaggio, poi trova la prima firma in maglia granata con uno splendido 2-0 al volo. (64' DIMITRI 6: Impiegato nel ruolo di ala destra, posizione più avanzata rispetto a quella ricoperta con Tufano. Entra in un momento in cui le azioni si sviluppano maggiormente a sinistra, ma non fa mancare la voglia)

CACCIAMANI 7: Tenta in ogni modo di arrivare al gol nel primo tempo, la sua velocità e la capacità di saltare l'uomo mettono a dura prova la retroguardia dell'Empoli ma gli manca l'ultimo tassello per sfondare. Alla ripresa riparte da dove aveva interrotto e aggiunge alla sua prestazione il cinismo. Il gol di Dalla Vecchia è tutto frutto di una sua serpentina, il rigore nasce da un contropiede a campo aperto portato avanti con le ultime forze. Firma sugli ultimi due gol (87' SOW sv)

GABELLINI 6: Partita di sacrificio e di lavoro sporco più che di iniziative personali. Ingabbiato nel primo tempo, scende ad aiutare la costruzione offensiva e sconta un giallo che gli costerà l'assenza contro la Roma, essendo diffidato. Sportellate anche nella ripresa. Non è la sua prestazione migliore, ma resta comunque una prova solida (83' FRANZONI 6: Entra nel finale e si incarica del rigore conquistato da Cacciamani, lo segna e chiude i giochi. Non andava in gol da fine novembre, importante ritrovarsi anche sottoporta)

ALL. FIORATTI 7: Una prima così forse non l'avrebbe immaginata anche nei sogni. Era importantissimo tornare a fare i tre punti, ma c'è tanto altro nella vittoria sull'Empoli. Il Toro ritrova smalto offensivo e non concede nemmeno gol, tallone d'Achille dell'ultimo periodo. Afferma nel postpartita di volere appartenenza e una squadra che sappia e faccia vedere in campo cosa vuol dire essere del Toro. Oggi la Primavera è stata all'altezza.