Primavera, le pagelle di Torino-Frosinone 2-2: Gabellini entra e trascina

Le pagelle dei granata dopo il pareggio con il Frosinone

Irene Nicola Redattore 18 ottobre - 13:53

Il Torino Primavera strappa un punto in rimonta contro il Frosinone. La partita con i ciociari è bloccata nel primo tempo in cui i granata dominano sul piano del gioco, si accende sottoporta invece nella ripresa. Mbombou costringe al doppio svantaggio, infliggendo un colpo pesante alla squadra di Baldini. Poi però arriva la rimonta, targata Gabellini. Il Toro torna in partita a cinque dalla fine dopo la doppietta del suo attaccante. Finisce 2-2, lo scontro diretto assegna un punto per parte. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

SANTER 6: Vigila nel primo tempo, senza doversi sporcare i guantoni. Viene chiamato in causa per la prima volta a inizio ripresa su Schietroma, risponde presente. Si ripete ancora con il Toro sotto di un gol. Poi ordinaria amministrazione.

ZAIA 6: Confermato nella veste di braccetto destro, si divide tra difesa e sovrapposizioni sulla corsia destra per andare a crossare. Svolge con ordine i due compiti, senza doversi incaricare di grandi duelli nel corso della partita. Corre un paio di rischi in area, ma alla fine ne esce.

PELLINI 6.5: Si incarica delle situazioni più pericolose, risultando provvidenziale due volte nel primo tempo con la chiusura puntuale su Mboumbou in avvio e con l'anticipo ai danni di Befani alla mezz'ora. In generale è sempre fonte di garanzie e questo per il Toro è un gran bene.

CARRASCOSA 5.5: Per lunghi tratti si limita a fare da guardia, senza grossi grattacapi dalle sue parti e con attenzione. Quando Mboumbou alza il livello della prestazione però soffre. Non poteva impedire il primo gol che resta una perla, avrebbe potuto invece inseguire meglio l'attaccante ciociaro nel contropiede che porta al secondo. Tutta esperienza per un giocatore di prospettiva alle prese con il doppio salto dopo essere stato un perno in Under 17 nella scorsa stagione.

POLITAKIS 5.5: Confermato come esterno sulla destra, offre una prestazione in chiaroscuro. A volte si intestardisce troppo nell'uno contro uno, i suggerimenti verso l'area non sono sempre mirati. Quando cerca la conclusione personale è più efficace, ma alla fine non riesce a sbloccarsi (61' SANDRUCCI 6: Subentra con il giusto piglio, con il suo ingresso arrivano più palloni dalla corsia destra. Da un suo cross in mezzo all'area si origina il gol che dà il via alla rimonta dei granata)

BRZYSKI 6: Baldini gli dà un'altra possibilità di mettersi in mostra in Primavera, titolare per la seconda volta dopo un avvio di stagione a rilento. Tiene tanto il pallone tra i piedi e difficilmente si fa sorprendere dal centrocampo ciociaro, può alzare il livello per quanto riguarda le imbucate verso il reparto offensivo (61' GABELLINI 7: Entra in campo con qualche titubanza, ma se la scrolla presto di dosso. Quando il Torino sprofonda, sale in cattedra e con una doppietta in quattro minuti riesce a riportare il risultato in parità. Trascina e determina, Baldini lo mette alla prova e la risposta non si è fatta attendere)

ACQUAH 6.5: Sempre più cervello del centrocampo granata. Si incarica della gestione del pallone nel primo tempo, ne deriva un predominio in termini di possesso. Tiene alto il livello della prestazione anche nella ripresa, in cui si regala l'assist per il bis di Gabellini.

SABONE 5.5: In sordina nella prima frazione, si vede poco negli inserimenti che di solito rappresentano il suo punto di forza. All'ora di gioco gli arriva un pallone interessante in area, ci arriva con poca precisione e ne deriva una conclusione smorzata, su cui Minicangeli riesce a intervenire (61' FERRARIS 6: A volte frettoloso, ma non fa mancare l'applicazione e nel finale sfiora in scivolata il possibile gol vittoria. Ingresso giusto a livello di carattere)

KUGYELA 6: Rientra in granata nel nuovo ruolo ritagliatogli da Baldini, esterno di centrocampo a sinistra. Inizialmente dalle sue parti si passa poco, poi prova a farsi vedere con qualche suggerimento ma non sempre trova la via. Cerca un paio di conclusioni, al tiro sa essere velenoso.

CARVALHO 5.5: Partita difficile, con pochi spazi per provare a fare la differenza in area. Si applica e cerca un modo di scardinare la difesa, ma non riesce a farlo. Non la sua prestazione più brillante (66' LUONGO 6: Dà dinamismo e cerca la verticalità per provare a recuperare una partita sui binari sbagliati. Gli riesce e contribuisce all'assalto finale)

PERCIUN 6: Non dà punti di riferimento al Frosinone, muovendosi molto sul fronte offensivo e abbassandosi spesso a sostegno pero della costruzione. Meno vivace al tiro, che cerca troppo poco, più intento a dare forma alla costruzione offensiva. Sta lavorando con Baldini per trovare sempre più centralità (89' KIRILOV sv Entra a cose fatte e sfiora il gol vittoria)

ALL. BALDINI 6: Punta sulla continuità dopo la vittoria contro il Cagliari, confermando tutto l'undici titolare visto in Sardegna. Il Toro disputa un primo tempo dominante in termini di possesso palla e costruzione del gioco, ma è poco concreto e verticale. Nella ripresa lamenta qualche errore di troppo dai suoi, comunque più pericolosi con il tridente, ma la reazione al doppio svantaggio è giusta e porta almeno un punto. Continua a insistere sul lavoro da fare con la squadra, a livello mentale e tecnico. Le prossime uscite daranno risposte anche in questo senso.