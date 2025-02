Primavera, le pagelle di Torino-Genoa 1-2: Desole sbaglia, Olsson prezioso

Le pagelle dei giocatori di Tufano dopo la sfida al Grifone

Irene Nicola Redattore 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 20:38)

Il Torino perde il confronto con il Genoa nell'anticipo della 25esima giornata. Dopo aver pareggiato i conti con Gabellini a rispondere a Nuredini, i granata non riescono a trovare il gol vittoria nella ripresa e pagano gli errori nell'1-2 finale. Di seguito le pagelle dei granata.

SIVIERO 5.5: Ancora titolare tra i pali granata, non può nulla sul primo gol di Nuredini. Rammarico invece per la seconda rete, non copre bene il primo palo e Nuredini ne approfitta.

OLSSON 6.5: Tra i più positivi di giornata. Il gol del Torino nasce dalla sua corsa a destra e dal cross al bacio per Gabellini. Nella ripresa ha meno spazi per salire ma mette a segno due salvataggi buoni a inizio frazione, poi è in controllo.

MENDES 6: Prova ordinata in cui si occupa della gestione della retroguardia, senza soffrire nei duelli con gli attaccanti. L'inizio ripresa è più confusionario, ma dopo i primi minuti torna a salire d'intensità.

DESOLE 5: Tornato in campo a distanza di un mese dall'ultima volta, vive una partita complicata. Suo l'errore in marcatura su Nuredini in occasione del vantaggio del Genoa, posizionamento impreciso anche sul raddoppio (87' MARCHIORO sv)

JATTA 6: Due su due da titolare dall'arrivo in granata. Ha passo e prova a sfruttarlo in più di un'occasione. A volte gli riesce meglio, altre si incaponisce troppo. All'80' va vicino al possibile raddoppio, sfuma di poco (87' MANGIAMELI sv)

DJALO 6: Regia attenta, propone più soluzioni per il reparto offensivo e nello stretto ragiona con i tempi giusti. A inizio ripresa si fa apprezzare per un salvataggio su Dorgu a specchio sguarnito.

MULLEN 6.5: Torna in mezzo al campo complice l'assenza di Dalla Vecchia dopo aver consolidato il suo ruolo in difesa. Si comporta bene, trovando più volte la verticalizzazione (85' ACAR sv)

SABONE 5.5: Scelto dal primo minuto per la sfida al Genoa, come contro l'Atalanta. Mette tanta foga, sia in corsa che andando ad aiutare dietro anche se a volte pecca nelle scelte. Lascia troppo campo alla corsa di Grossi sul secondo gol (71' FRANZONI 5.5: Entra quando la gara è da recuperare, si vede poco in un finale senza squilli)

PERCIUN 5.5: Sporca i guanti di Magalotti al quarto d'ora con un'iniziativa dalla distanza che costringe il portieri genoano ad allungarsi. Tenta un tiro a giro al 42', di poco fuori. Nei minuti finali perde un po' di lucidità, come dimostra la punizione dal limite calciata alta.

CACCIAMANI 6: A sinistra scende spesso, tentando l'uno contro uno. E' una carta nel suo bagaglio, a volte però si impunta e non ha la meglio. Tanta corsa ma meno precisione nel secondo tempo (85' POLITAKIS sv)

GABELLINI 6.5: Tocca pochi palloni nel primo tempo, ma è ben posizionato e quando Olsson gli serve un cross al bacio non se lo fa ripetere, incornando di testa. Marcato stretto, nella ripresa ha meno occasioni ma resta il riferimento in attacco.

ALL. TUFANO 5.5: Il Torino disputa una partita alla pari con il Genoa, ma paga gli errori individuali commessi in occasione dei due gol. La sconfitta è punitiva e rappresenta uno stop dopo due vittorie. La reazione c'è, ma sarebbe servita più attenzione e più spinta nel finale. Aspetti su cui lavorare nelle prossime uscite per archiviare il ko il più presto possibile.