Primavera, le pagelle di Torino-Milan 1-0: Zeppieri fa tre su tre

ZEPPIERI 7 : Deve lottare in un primo tempo dove ha poco spazio, ma fa a sportellate e riesce a ritagliarselo nel finale. Prima un tiro alto dal limite, poi al 43' fa tutto bene: controllo di petto e destro che buca Longoni regalando il vantaggio al Toro. Sono tre gol in altrettante partite, importante per Baldini averlo in questa forma.

ALL. BALDINI 6.5: Lo aveva ripetuto all'infinito: quando riuscirà a vincere, questa squadra si ritroverà. Il tempo gli sta dando ragione perché si è visto un Toro convincente sotto tutti gli aspetti contro il Milan, avversario di caratura superiore alla Cremonese. Bravi i granata a saper dire la propria nella fase di studio e poi a sbloccare la partita. Nella ripresa la gestione è ottimale, il Diavolo tenta di pungere ma non riesce mai a mandare in affanno la squadra di Baldini. Il tecnico si gode un po' di aria pulita così come un gruppo a cui serviva questo tipo di slancio per rendersi conto di meritare di più rispetto a quanto visto nella prima parte di campionato. La rincorsa verso la salvezza è all'inizio, ma confermarsi è stato fondamentale e il merito è di tanti.