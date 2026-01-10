Primavera, le pagelle di Torino-Milan 1-0: Zeppieri fa tre su tre

ZAIA 6.5: A lungo si dedica più al contenimento che all'incursione, cambia marcia al 43' lanciandosi in velocità sulla corsia destra e riuscendo a recapitare un cross sporcato in mezzo all'area che diventa assist - il secondo in campionato - per Zeppieri (67' GATTO 6: Attento in fase difensiva in un finale che avrebbe potuto portare più di un'insidia. Si dimostra una pedina valida per Baldini)
PELLINI 6: Torna in Primavera dopo aver lavorato con Baroni in prima squadra. Il Milan non lo impensierisce più di tanto, rispetto a gare in cui ha dovuto alzare l'asticella si limita invece a mantenere l'ordine in area. Porta a termine il suo compito senza grossi problemi anche quando il Diavolo aumenta la spinta.
CARRASCOSA 6: Discorso simile a quanto vale per Pellini. Deve tenere alta l'attenzione perché i rossoneri hanno individualità per colpire, ma non arriva mai a soffrire veramente il confronto. Tutto sommato la sua gara scorre liscia anche quando scala come terzino a sinistra nell'ultimo quarto d'ora.
KUGYELA 5.5: Alla mezzora si macchia di un errore da matita blu, perde un brutto pallone nel duello con Scotti e lo lancia tu per tu con un pronto Siviero. Meno pimpante del solito sulla sua corsia in generale ed esce anzitempo per un problemino (73' TONICA 6: Esordio in maglia granata per il difensore prelevato dal Legnago Salus a titolo definitivo, annunciato venerdì. Si posiziona come centrale in coppia con Pellini. Buona la prima)
FERRARIS 6.5: Si riprende la maglia di titolare come mezz'ala destra. Si mostra attivo nella sua area di competenza, tra lanci e recuperi. Rispetto ad altre partite è meno incisivo nelle incursioni, anche se è suo un colpo di testa velenoso nel finale, ma dà tanta sostanza. Motorino inesauribile.
LIEMA OLINGA 7: Disputa una prima frazione gagliarda, in cui si conferma il cervello del centrocampo. Al di là della costruzione si conferma un difensore aggiunto quando c'è da immolarsi, lo fa in più di un'occasione anche nella ripresa recuperando palloni provvidenziali.
PERCIUN 6: Torna dall'infortunio dopo un'assenza che durava dal 23 novembre con l'interrogativo mercato che potrebbe portarlo lontano da Torino. Si mette in proprio a metà primo tempo quando si libera dal limite ma poi calcia di poco fuori, ci riprova a metà secondo con un destro a giro telefonato. Lavora tanto dietro le quinte, non è la stella di giornata ma si rende utile nella costruzione offensiva (86' BRZYSKI sv)
SANDRUCCI 6: Le sue sgasate sulla destra sono fonte di apprensione per il Milan, la prova provata arriva al 43' quando riesce la sovrapposizione con Zaia senza di cui i rossoneri non riescono a intuire la pericolosità. Meno vivace invece nella ripresa, ma resta comunque da attenzionare (86' CARVALHO sv)
ZEPPIERI 7: Deve lottare in un primo tempo dove ha poco spazio, ma fa a sportellate e riesce a ritagliarselo nel finale. Prima un tiro alto dal limite, poi al 43' fa tutto bene: controllo di petto e destro che buca Longoni regalando il vantaggio al Toro. Sono tre gol in altrettante partite, importante per Baldini averlo in questa forma.
BONACINA 5.5: Recuperato dall'influenza, torna titolare per la difficile sfida con il Milan. Usa il primo tempo per prendere le misure dell'attacco rossonero, tenta diverse volte l'imbucata ma si perde più di una volta nell'uno contro uno che solitamente è il suo punto di forza (67' CONZATO 6: Entra con piglio, partecipando alle trame offensive)
ALL. BALDINI 6.5: Lo aveva ripetuto all'infinito: quando riuscirà a vincere, questa squadra si ritroverà. Il tempo gli sta dando ragione perché si è visto un Toro convincente sotto tutti gli aspetti contro il Milan, avversario di caratura superiore alla Cremonese. Bravi i granata a saper dire la propria nella fase di studio e poi a sbloccare la partita. Nella ripresa la gestione è ottimale, il Diavolo tenta di pungere ma non riesce mai a mandare in affanno la squadra di Baldini. Il tecnico si gode un po' di aria pulita così come un gruppo a cui serviva questo tipo di slancio per rendersi conto di meritare di più rispetto a quanto visto nella prima parte di campionato. La rincorsa verso la salvezza è all'inizio, ma confermarsi è stato fondamentale e il merito è di tanti.
