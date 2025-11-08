Primavera, le pagelle di Torino-Monza 0-0: Santer salva nel finale

Le pagelle ai granata al termine della sfida con il Monza

Irene Nicola Redattore 8 novembre - 17:18

Il Torino Primavera non si sblocca in attacco e non riesce ad andare oltre al pari a reti bianche contro il Monza. Nel primo tempo i granata cercano un varco in avanti, ma non riescono a trovarlo dopo aver tentato con Carvalho e Ferraris, chiuso da Vilati. Nella ripresa i granata non sbloccano la partita e rischiano nel finale quando Santer è bravo su Reita e su Scaramelli. Alla fine la gara termina 0-0. Di seguito le pagelle dei granata.

SANTER 7: Il Monza non gli crea nessun pericolo nel primo tempo, anche nella ripresa il copione è di fatto lo stesso. Inoperoso fino al finale, quando è chiamato d'improvviso agli straordinari. Resta in piedi fino all'ultimo su Reita e poi si ripete su Scaramelli da distanza ravvicinata. Diventa l'MVP negli ultimi minuti.

PEREZ 6: Prima da titolare in Primavera 1 per l'ex Real Betis, a lungo assente per infortunio alla schiena e poi testato in Coppa Italia per la prima volta in granata. Fa valere la sua esperienza in campo, non lascia spazio agli attaccanti brianzoli. Quando si concede qualche rischio alla fine ha la meglio.

PELLINI 6: Nella prima frazione non vive grandi duelli, ma è ordinato e presidia con attenzione l'area. Nella ripresa la sua partita si conferma per tenore, da lui parte l'impostazione dal basso e passa la maggior parte dei palloni. Rischia però nel finale nella diagonale sfruttata da Diene per provare a battere Santer.

CARRASCOSA 6: Come per i compagni, fa a lungo da guardia sul reparto offensivo brianzolo senza lasciare grandi spazi. Si conferma una torre sui palloni aerei e nel complesso non va mai in sofferenza.

ZAIA 6: Resta titolare, ma viene avanzato come esterno di centrocampo dopo le ultime partite da braccetto. Spinge a fasi alterne, in contenimento non sempre riesce a trovare le misure giuste ma il Monza non ne approfitta e alla fine (85' GATTO sv)

FERRARIS 6.5: Trova nuova fiducia come mezz'ala destra e la ripaga. Tra tutti i granata è il più pericoloso nel primo tempo. Ci prova con un colpo di testa velenoso poco prima del quarto d'ora, poi in uno scambio con Carvalho e al 42' ha la migliore occasione dei granata con un'incornata che costringe Vailati a un riflesso lampo (59' LIEMA OLINGA 6: Prosegue il rientro graduale in campo post infortunio. Poco dopo l'ora di gioco si allunga in scivolata per arrivare al tap-in servito da Gabellini, lo manca di un soffio. Altri minuti nelle gambe per un giocatore che sarà fondamentale ritrovare al meglio)

PERCIUN 6: Parte ancora da play, nuova veste che si sta ritagliando in Primavera con Baldini. Muove il pallone e avanza sulla trequarti a caccia di incursioni, chiede il rigore su una al 30' ma non c'è fallo e viene ammonito per protesta. Alla ripresa dopo i cambi si sposta come mezz'ala sinistra con licenza di attaccare. Si spende e va al tiro nel finale più volte, ma non trova lo spunto decisivo (85' SPADONI sv)

ACQUAH 6: Rientra da titolare dopo la panchina contro la Roma. Viene schierato come mezz'ala destra in un centrocampo a tre dopo le prime uscite in cui era stato provato in una mediana a due. Dà sostanza in mezzo al campo (81' BRZYSKI sv)

KUGYELA 6: Cerca di portare il gioco sulla corsia mancina, a volte trovando iniziative interessanti come il cross per il colpo di testa di Ferraris. Pecca ancora qualcosa in termini di continuità ma è in crescita.

GABELLINI 6: Ritrova la titolarità dopo due partite di fila in cui non era rientrato negli undici. Guardato a vista, prova ad alzare i giri alla mezz'ora con una girata, ma il pallone finisce sul fondo. All'ora di gioco si traveste da rifinitore e prova a mettere in porta Liema Olinga per il tap-in. Lotta tanto, ma non riesce a trovare lo spunto che tanto inseguire. Ci va a un passo nel recupero, sceglie di scaricare su Brzyski quando avrebbe potuto anche tirare.

CARVALHO 6: Parte cercando i soliti strappi con cui prova a mettere in difficoltà il Monza, che non sempre lo contiene nel corso della prima frazione. Nel complesso è vivace davanti (59' SANDRUCCI: Qualche imprecisione sui passaggi)

ALL. BALDINI 6: La partita con il Monza è un piccolo tassello in termini di classifica, ma intanto serve per rialzarsi dopo le ultime due sconfitte. Si ripete il copione visto con il Verona: i granata creano, anche a livello offensivo, ma non trovano lo spunto decisivo per sbloccarsi sottorete. Serve lavorarci e Baldini lo ribadisce in campo affidandosi a giocatori con capacità di trovare lo spunto e in settimana durante gli allenamenti. La squadra sta lavorando, ripete il tecnico. La speranza è che passo dopo passo possa trovare vittorie e punti che servono al campionato per raddrizzarlo.