Primavera, le pagelle di Torino-Sassuolo 0-1: Cacciamani il più propositivo

I voti e i giudizi ai giocatori granata dopo la sconfitta casalinga contro i neroverdi nel 29° turno del campionato Primavera 1

Irene Nicola Redattore 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 19:02)

Il Torino perde di misura la sfida con il Sassuolo, cadendo per 0-1 a Orbassano. L'errore difensivo condanna i granata allo svantaggio per mano di Vedovati, poi una lunga rincorsa che però si spegne nell'ultima porzione di campo. Così non arriva la rimonta. Di seguito le pagelle dei giocatori granata.

SIVIERO 5: Inizia a essere chiamato concretamente in causa alla mezz'ora. Bravo in uscita su Bruno, male invece la lettura sul cross di Knezovic: esce e si ritrova a metà strada quando Vedovati imbuca. Un errore che costa ai fini del risultato, ma che non mina la fiducia del portiere granata, decisivo in più occasioni nel finale, tra cui il tu per tu con Minta.

OLSSON 6: Torna a ricoprire il ruolo di braccetto di difesa a tre, posizionandosi a destra. Dal suo lato arrivano i maggiori pericoli, non sempre lo copre con la stessa efficacia ma la prestazione resta comunque sufficiente.

MENDES 6: Ritrova una titolarità che mancava da metà febbraio. Si presenta con un colpo di testa centrale in avvio, poi vince in velocità il duello contro Vedovati poco dopo. Nell'arco dei novanta minuti si dimostra complessivamente attento.

MULLEN 5.5: In un primo tempo dove è difficile coglierlo impreparato, ha le colpe di non seguire Vedovati a cui lascia troppo spazio per il tiro. L'indecisione lo penalizza nella valutazione, tolto l'errore si conferma ormai uno dei perni della difesa.

JATTA 5.5: Poco dinamico rispetto a quanto ha abituato, si propone più di rado e non sempre in modo convinto. Rientra un paio di volte in area, ma si perde al momento del tiro (62' MARCHIORO 6: Subisce un fallaccio appena entrato, si rialza e inizia a spingere a destra. Un unico rammarico, all'80': la ribattuta sul tiro di Perciun finisce fuori di un soffio).

DALLA VECCHIA 5.5: Perde una palla sanguinosa, che il Sassuolo recupera nell'azione dell'1-0. Cresce per numero di iniziative con il passare dei minuti, trovando a fine primo tempo un destro velenoso sopra la traversa. Lascia il campo anzitempo: prima il giallo tattico al 53', poi la stessa sanzione nel finale per un contrasto a centrocampo. La sua assenza sarà pesante.

ROSSI 6.5: Rivede la titolarità a distanza di tempo, l'ultima volta dal primo minuto in campo risale a inizio settembre. Mostra di aver lavorato bene e di aver acquisito sicurezza in questi mesi, fa girare bene il pallone ed è al centro della manovra (84' CONTE sv).

KRZYZANOWSKI 6: La sua partita finisce dopo 20', accusa un fastidio che sembra lasciarlo molto dolorante ed è costretto a chiedere il cambio. Esce zoppicante sorretto dallo staff medico granata. Poco prima si era messo in mostra con un'incursione per vie centrali a pescare Acar (19' CACCIAMANI 6.5: Entra a freddo, prende ritmo con il passare dei minuti e diventa l'uomo più pericoloso della squadra granata. A sinistra sorprende spesso il Sassuolo con le sue sgasate, mette nello specchio anche un paio di conclusioni velenose che non passano. Gli manca il guizzo, ma la strada è sicuramente quella giusta).

PERCIUN 6: Ritrova il posto da titolare dopo la panchina nel derby, si muove tanto tra le linee ma non pare troppo ispirato nei suggerimenti. Più deciso quando si mette in proprio: va tre volte a giro contro Scacchetti, che è bravo a non farsi sorprendere soprattutto nel finale.

ACAR 5.5: Inizia il primo tempo con un diagonale su imbeccata di Krzyzanowski, con il passare dei minuti si vede meno e si estrania un po' dal gioco (46' FRANZONI 6.5: Nel vivo appena entrato, porta avanti più di un'iniziativa e di fatto diventa lui il suggeritore a livello offensivo. Giusto apporto per la seconda frazione).

MANGIAMELI 5.5: Ultima titolarità a fine gennaio contro la Lazio, si ripropone con il Sassuolo. Tenta subito la conclusione in avvio, alla mezzora sbroglia una situazione pericolosa in difesa su un corner, per il resto ha poche chances (62' SOW 6: Seconda partita in Primavera 1, ha bisogno di tempo per adattarsi alla categoria ma si fa apprezzare per partecipazione nel finale).

ALL. TUFANO 5.5: Il Torino mostra una solidità ben diversa da quella fatta vedere nel primo tempo con la Juventus, conferma però il vizio di farsi male con errori individuali in occasione del gol subito. Di buono c'è l'aver continuato a fare la partita, a viso aperto, nonostante lo svantaggio. È mancata concretezza nell'ultimo terzo di campo, aspetto su cui sicuramente ha inciso l'assenza di Gabellini ma che andrà continuato a lavorare per raccogliere di più.