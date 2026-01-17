Primavera, Monza-Torino 0-0: l’unico rammarico è il gol mancato

Il Torino si ferma a un passo dalla terza vittoria consecutiva: a Monza è un assalto nel finale, ma manca il gol

Irene Nicola Redattore 17 gennaio - 17:13

Il Torino Primavera si ferma a un soffio dalla terza vittoria consecutiva. Il pari a reti bianche contro il Monza racconta una partita dove i granata hanno un unico rammarico: non aver trovato il gol vittoria. A livello difensivo la squadra di Baldini corre un solo rischio che sventa però Siviero, per il resto non si passa; in attacco produce un vero e proprio assalto negli ultimi venti minuti e lì si mangia le mani quando più di un'occasione finisce a vuoto, soprattutto quella clamorosa di Gabellini nell'ultima parte di gara. Lo 0-0 sta stretto, ma dà comunque continuità e la prestazione conferma il dato più positivo da portarsi dietro per le prossime e difficili partite: il Toro sta cambiando e si conferma sulla strada da percorrere per lottare in ottica salvezza.

Le scelte: Tonica sostituisce Pellini, prima titolarità in maglia granata — Baldini schiera il solito 4-3-3, ma con qualche accorgimento per il Monza. Tra i pali c'è ancora Siviero, con Santer convocato ma in panchina e reduce da un fastidio muscolare. In difesa l'assenza di Pellini - unico giocatore impiegato in tutte le gare del girone d'andata tra i granata, ora in gruppo in prima squadra - costringe a ridisegnare la coppia di centrali. A fare tandem con Carrascosa è Tonica, primo innesto del calciomercato granata all'esordio da titolare in maglia Torino. Nessuna sorpresa sulle fasce con i soliti Zaia e Kugyela. A centrocampo prevale la continuità: Liema Olinga si veste da play in assenza di Acquah, in gruppo con Baroni; lo affiancano Ferraris e Perciun come mezz'ali. In attacco fissi Sandrucci e Bonacina, Zeppieri vince il ballottaggio con il rientrante Gabellini.

Il primo tempo: ritmi alti in campo ma nessun gol — Il Torino si dedica subito alla ricerca della profondità, cercando varchi sia tramite le corsie esterne sia con le prime incursioni centrali. Il Monza è meno gagliardo, ma più pericoloso al primo tentativo in porta al quarto d'ora: Bagnaschi sugli sviluppi di corner pesca lo stacco di Fogliaro, che da ottima posizione non inquadra lo specchio. Il Toro risponde colpo su colpo e due giri d'orologio dopo fa tremare i biancorossi. Bonacina strappa e si accentra al limite, venendo travolto da Villa. Ammonizione e punizione in favore dei granata, se ne incarica Kugyela sul punto di battuta: pallone a centimetri dall'incrocio dei pali, Toro a un soffio dal vantaggio. Uno squillo per parte, resiste lo 0-0. I granata si avvicinano ancora al vantaggio con Sandrucci che al 32' si accentra dalla sinistra e tenta un tiro ma la palla sfiora il secondo palo. Sei minuti più tardi i brianzoli tornano a farsi vivi in attacco con un calcio d'angolo conquistato, sul quale arriva poi una grande mischia e un pericolo nell'area di rigore del Toro ma alla fine la difesa granata spazza via la sfera. Nel finale di primo tempo, tanti palloni giocati dalla squadra di Baldini passano dai piedi di Zaia che prova a creare delle occasioni favorevoli e al 41' è Bonacina bravo a sfruttare un'incursione dribblando poi Bagnaschi che lo stende e si prende il giallo. Sugli sviluppi della punizione arriva il colpo di testa di Tonica, ma la palla si spegne alta sopra la traversa. Proteste dei giocatori del Monza al 43' con Ballabio che viene abbattuto da un tackle di Liema Olinga al limite dell'area ma per l'arbitro è tutto regolare e sul capovolgimento di fronte, conduce la palla Perciun calciando poi dalla distanza ma facendosi anche murare. Dopo questa occasione si conclude anche la prima frazione di gioco.

Il secondo tempo: Siviero tiene la porta inviolata, poi l'assalto Toro — Alla ripresa Baldini opera subito il primo cambio: Gabellini sostituisce Zeppieri come terminale offensivo. È il Monza però a mostrarsi più vivace in attacco, in un avvio dove i ritmi si alzano ancora. Al 52' i brianzoli hanno una grande occasione tra le mani con Reita che si invola per vie centrali fino ad arrivare a tu per tu con un superlativo Siviero, che gli sbarra la strada con i piedi. Il Torino prova a rispondere con le sgasate di Bonacina e i suggerimenti di Kugyela, ma non passa. Interviene quindi ancora Baldini al 62': fuori Perciun, dentro Luongo. A mezz'ora dalla fine la partita vive una fase di stallo, dove le occasioni si diradano e le idee si fanno più macchinose. Poi la Primavera granata torna ad alzare i giri, consapevole di quanto una vittoria possa fare la differenza. Ci prova Kugyela a giro, ma viene murato da Strajnar; gli fa eco una percussione di Zaia che però termina sul più bello, non alimentata dalla conclusione a rimorchio di Liema Olinga. Il Monza accusa i colpi e si chiude nella propria metà campo, il Torino vuole vincerla e inizia un vero e proprio assalto. Zaia tenta la serpentina in area a un quarto d'ora dal termine ma calcia fuori, subito dopo si aggiunge alla contesa Conzato, a cui Sandrucci lascia il campo. L'occasione più ghiotta per Zaia e compagni arriva sugli sviluppi di punizione al 77'. Conzato sul punto di battuta chiama lo schema: niente traversone ma un rasoterra a servire dal limite Kugyela, che va al tiro di prima intenzione. Strajnar deve tuffarsi e lo fa, lasciando però il pallone davanti a sé alla mercé di Gabellini, che incredibilmente sbaglia da distanza ravvicinata. Si mangia le mani poco dopo anche Conzato per non aver sfruttato un rinvio incerto dei biancorossi. Si entra nei tre minuti di recupero con più di un rammarico per un Toro che per gestione e pericolosità avrebbe meritato già prima di portarsi in vantaggio. Brzyski e Carvalho, subentrati a Liema Olinga e Bonacina, si aggiungono per un quarto minuto extra in cui tentare il tutto per tutto. Arriva però il triplice fischio prima di un ultimo squillo, finisce 0-0.

Il tabellino — MONZA-TORINO 0-0

MONZA: Strajnar; Bagnaschi, Villa, Colonnese, Reita (86' Buonaiuto), Diene, Mout (80' Romanini), Ballabio, Albè, De Bonis (67' Castelli), Fogliaro (80' Fardin). A disposizione: Montagna, Azarovs, Treffiletti, Zanni R., Zanni M., Ganci, Porta. Allenatore: Zenoni

TORINO (4-3-3): Siviero; Zaia, Tonica, Carrascosa, Kugyela; Ferraris, Liema Olinga (93' Brzyski), Perciun (63' Luongo); Sandrucci (76' Conzato), Zeppieri (46' Gabellini), Bonacina (93' Carvalho). A disposizione: Santer, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Gatto. Allenatore: Baldini.

Ammoniti: 17' Villa (M), 41' Bagnaschi (M), 72' Ballabio (M)