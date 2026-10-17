Al Robaldo c'è un ospite d'eccezione: Cacciamani in tribuna con i tifosi per guardare la partita contro la Roma

Irene Nicola
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Ospite a sorpresa al Robaldo. A vedere la Primavera c'è anche Alessio Cacciamani, per la prima volta nel nuovo fortino delle giovanili granata. L'esterno granata è arrivato al campo per la partita con la Roma, si è seduto insieme ai tifosi in tribuna dove ha osservato i suoi ex compagni ai tempi dell'Under 20. All'intervallo si è prestato a foto con i sostenitori granata, bambini e adulti, prima di risedersi per continuare a guardare il Toro.

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