Ospite a sorpresa al Robaldo. A vedere la Primavera c'è anche Alessio Cacciamani, per la prima volta nel nuovo fortino delle giovanili granata. L'esterno granata è arrivato al campo per la partita con la Roma, si è seduto insieme ai tifosi in tribuna dove ha osservato i suoi ex compagni ai tempi dell'Under 20. All'intervallo si è prestato a foto con i sostenitori granata, bambini e adulti, prima di risedersi per continuare a guardare il Toro.