Primavera, Sampdoria-Torino 1-3: la rimonta è servita, granata aritmeticamente salvi

L'avvio di partita è caratterizzato da tanti palloni sporchi. La Samp cerca di mettere fisicità, i granata cercano i movimenti senza palla, ma non trovano gli spazi. A partire meglio sono proprio i ragazzi di Fioratti, che provano a occupare stabilmente la metà campo offensiva, mentre il Doria cerca di attaccare le spalle della difesa granata. Proprio da un pallone recuperato dai blucerchiati nasce la prima occasione del match con Ovalle che viene poi fermato da Siviero in uscita. Il Toro fatica a uscire dall'intensità messa in campo dalla Sampdoria e commette diversi errori. La risposta dei granata arriva comunque poco dopo. Al 12' ci prova Mullen di testa, ma Krastev è attento e respinge. Poi il nulla, la partita torna a farsi sporca e con poche occasioni fino al 24', quando Siviero risponde presente al tiro di Rossello. Dal corner conseguente la difesa del Toro si perde Paratici che sblocca il match appoggiando in rete da due passi. La risposta del Toro c'è subito ed è rabbiosa, anche se i granata si affidano più a giocate personali che altro. Al 31' Gabellini conquista una buona punizione dal limite. Sul punto di battuta va Acar che prende in pieno la traversa. Passano pochi minuti e a provarci è Zaia dalla distanza, ma non trova la porta per pochi centimetri.

Primavera, Sampdoria-Torino: il secondo tempo

Alla ripresa Fioratti ridisegna il Toro con due cambi passando al 4-2-3-1. Sow sostituisce Mangiameli, Sabone lascia al posto a Politakis. I due nuovi ingressi si piazzano sulla trequarti insieme ad Acar, Gabellini resta l'unica punta in attacco. Il Torino attacca a testa bassa, in cerca di una rivalsa non arrivata nel primo tempo. Per farlo ai granata bastano 120''. Ritmi alti per la squadra di Fioratti che al 53' si lancia verso l'area blucerchiata: Dalla Vecchia va al duello con Casalino, che inspiegabilmente al limite dell'area non spazza ma manda in porta Acar libero a tu per di bucare Krastev con un pallonetto a distanza ravvicinata. Il Toro riparte subito, non pago, accorciando i festeggiamenti. Al 55' parte l'incursione di Liema Olinga, che al limite dell'area alza la testa e crossa in area sul fronte opposto dove c'è Politakis, aggancio e colpo da biliardo col destro a fil di palo. 1-2 a Bogliasco, partita ribaltata nel giro di due minuti. Fioratti opta per un terzo cambio in questa fase della partita: fuori Dalla Vecchia, dentro Acquah. La Sampdoria fatica a scuotersi, ma si ravviva a venti minuti dalla fine in corrispondenza di una fase un po' calante dei granata. Gomes tenta di scuotere i blucerchiati con una serpentina al 69' ma sbatte contro il muro di Siviero. Poco dopo ci riprova Paratici, che svirgola a due passi dal portiere granata. Fioratti interviene ancora al 76': fuori Acar, dentro Kirilov (terza presenza in Primavera 1). Subito dopo: out Desole, in Pellini. Nel finale la Sampdoria tenta di sparare le ultime cartucce, solo una impensierisce il Torino a dieci minuti dalla fine quando però c'è Olsson a mettere una pezza all'incursione in area di Paratici. I blucerchiati a quel punto, scoperti, lasciano troppo campo a un Torino che in velocità sa colpire. Nel primo dei cinque minuti di recupero arriva anche il tris. Sgasata di Sow sulla corsia sinistra, Politakis lo segue sul fronte opposto e non se lo fa ripetere quando viene servito sottoporta per un tap-in che vale la prima doppietta in maglia granata. 1-3 a Bogliasco, il Toro festeggia. La vittoria chiude aritmeticamente anche il discorso salvezza diretta e riporta i granata a metà classifica.