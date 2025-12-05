Primavera, testa a testa negli ultimi derby: adesso in palio c’è la svolta

Il derby della Mole è la partita. Lo aveva detto Baroni, ma vale anche a livello di Settore giovanile e ancora di più quando a scendere in campo è la Primavera. Lo si vede dall'affluenza di tifosi sugli spalti a Orbassano e a Vinovo, cosa che non capita in altre piazze, e lo si percepisce dal campo perché la rivalità è sempre viva anche quando Torino e Juventus si sono trovate a lottare per obiettivi diversi e ancor di più quando sono state in lizza per le stesse posizioni d'alta classifica. Quest'anno la situazione è ben diversa per entrambe le contendenti. La Primavera di Baldini si ritrova al penultimo posto, ingarbugliata nella zona di retrocessione diretta e alla disperata ricerca di un guizzo che possa salvare la stagione. Quella di Padoin è messa meglio perché dodicesima, ma è lontana dalle aspettative iniziali: troppe le concorrenti passate davanti nella corsa alla zona playoff, la distanza dalla vetta inoltre è già consistente con 7 punti di ritardo a un terzo di campionato archiviato. Torino e Juventus vogliono insomma mettersi in riga, chi per un motivo e chi per l'altro, e vogliono farlo a discapito della rivale di sempre.