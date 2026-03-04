Primavera, Torino-Cagliari 3-1: missione compiuta, terza vittoria di fila granata

Le reti di Ewurum, Ferraris e Gabellini donano altri tre punti ai granata di Baldini che escono dalla zona playout in Primavera 1

Federico De Milano Caporedattore 4 marzo - 15:55

Arriva il terzo successo di fila per il Torino Primavera che batte anche il Cagliari e lo fa con un 3-1 maturato grazie alle reti di Ewurum, Ferraris e Gabellini. La squadra di Baldini si porta in vantaggio subito a inizio partita ma poi viene rimontata dagli avversari sardi prima dell'intervallo. Nel secondo tempo altre due reti donano però tre punti molto preziosi ai granata che riescono così ad uscire dalla zona playout.

Le scelte: Ewurum debutta da titolare in maglia granata — Nel consueto 4-3-3 di Baldini, davanti al portiere Santer si piazza la difesa, nuovamente confermata, che vede Pellini e Tonica al centro con Zaia a destra e Carrascosa preferito a Kugyela sulla sinistra. A centrocampo l'unico cambio è quello di Ferraris che sostituisce Liema Olinga come mezzala destra mentre ci sono come sempre Ballanti sul centrosinistra e Acquah davanti alla difesa. In avanti, infine, trova spazio dal primo minuto il tridente composto da Sandrucci, Gabellini e dalla novità Ewurum che debutta da titolare al posto dell'indisponibile Bonacina.

Il primo tempo: Ewurum segna il primo gol al Toro — A rendersi pericoloso per primo è il Cagliari che dopo un paio di minuti arriva alla conclusione con Mendy, tiro centrale che Santer non ha problemi a parare. Cinque minuti più tardi arriva la risposta del Toro con Ferraris che si mette in proprio e calcia con potenza dalla distanza, la traiettoria è buona con Kehayov che però respinge bene il pallone. Dopo qualche minuto di fase tattica e contrasti a centrocampo, arriva il vantaggio del Torino al 17' con Ewurum che sbuca bene e di testa spinge la sfera in rete con ottimo tempismo sul bel cross dalla destra di Zaia. Il Cagliari abbassa la testa e torna subito a spingere con un paio di calci d'angolo pericolosi che mettono alle strette la difesa granata. I rossoblù sono efficaci in fase offensiva e pareggiano al 21' con Albarracin che calcia dal limite dell'area con forza e piega le mani a Santer per la rete dell'1-1. Il Torino non ci sta a subire il gol del pari e al 26' crea subito un'altra azione pericolosa con Carrascosa che fa due ottimi dribbling e poi quando arriva al limite dell'area calcia ma centralmente. Al 32' Gabellini dà spettacolo al pubblico di Orbassano colpendo in rovesciata un pallone molto alto ma la sua conclusione viene parata da Kehayov. Torna a farsi pericoloso anche il Cagliari con Malfitano che al 38' calcia da buona posizione dentro l'area, ma Santer è rapido a tuffarsi e a respingere. I giovani sardi tornano sfiorano il vantaggio proprio all'ultimo istante del primo tempo quando di nuovo Albarracin di rende pericoloso con un dribbling in area e poi una conclusione che si stampa sulla traversa, ma le due squadre tornano negli spogliatoi sull'1-1.

Il secondo tempo: Ferraris riporta avanti i granata, Gabellini glaciale dal dischetto — La ripresa inizia con l'espulsione del tecnico Francesco Baldini che riceve un cartellino rosso dall'arbitro all'uscita del tunnel che porta negli spogliatoi e non fa quindi tempo nemmeno a rientrare in campo e assiste al secondo tempo dalle tribune. La prima enorme occasione è per il Torino con Sandrucci che, tutto solo al centro dell'area, spreca al 53' un pallone d'oro servitogli da Ballanti, autore di un pregevole dribbling con tunnel sulla fascia sinistra. La conclusione dell'attaccante granata vola alta sopra la traversa. Al 60' il Toro ha un contropiede molto promettente con Ewurum che entra e calcia ma debolmente e la difesa del Cagliari ha così modo di murare la sua conclusione. Dalla panchina granata si alzano per entrare in campo al 63' Liema Olinga e Kugyela che prendono il posto di Ballanti e Ewurum. Torna a farsi pericoloso Gabellini al minuto 69 quando in area riceve il pallone spalle alla porta, decide di girarsi calciando con il mancino e mandando la sfera a fil di palo. Le nuove mosse dalla panchina del Toro sono Zeppieri e Gatto che rilevano il posto in campo di Sandrucci e Zaia al 73'. Il forcing dei granata viene premiato da Ferraris che si rende protagonista di un ottimo tiro al limite dell'area al 77', al termine di una discesa in contropiede sul quale la difesa cagliaritana si è posizionata male. Nel finale di partita il Torino manda in campo anche Nascimento al posto di Acquah e proprio nei minuti di recupero, Gabellini guadagna un calcio di rigore dopo un tocco subito sul suo piede in area. Il numero 9 granata riesce a trasformare il penalty e a chiudere i giochi con il sigillo del 3-1. Per il Toro è la terza vittoria di fila.

Torino-Cagliari 3-1, il tabellino — Marcatori: 17' Ewurum (T), 21' Albarracin (C), 77' Ferraris (T), 92' Gabellini (rig.) (T)

TORINO (4-3-3): Santer; Zaia (73' Gatto), Pellini, Tonica, Carrascosa; Ferraris, Acquah (89' Nascimento), Ballanti (63' Liema Olinga); Sandrucci (73' Zeppieri), Gabellini, Ewurum (63' Kugyela). A disposizione: Biondi, Perciun, Perez, Conzato, Manzi, Odendo. Allenatore: Baldini.

CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano (86' Hamdaoua), Prettenhoffer (73' Doppio), Grandu, Sulev (73' Roguski), Mendy, Albarracin, Franke, Russo (73' Marini), Raterink (86' Sugamele). A disposizione: Sarno, Costa, Pibiri, Cardu, Goryanov, Nkazi. Allenatore: Pisano.