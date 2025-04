Primavera, Torino-Cesena 3-1: granata coriacei e cinici, arrivano i tre punti

Il Torino Primavera volta subito pagina dopo il ko contro la Roma e torna alla vittoria contro il Cesena. Era importante per i granata portare a casa il bottino pieno per non farsi coinvolgere nell'elastico che si tira e si distende in corrispondenza della metà classifica. Compito riuscito. Contro un Cesena che non si fa mai veramente domare, la Primavera di Fioratti è brava a giocare d'intelligenza restando attenta e sfruttando a proprio vantaggio le occasioni costruite crescendo nell'arco della partita lavorando d'insieme e non d'individualità. Due colpi di testa, l'ex Gabellini e Acar, valgono il 2-1 su cui a lungo resta incollata la partita; poi un finale acceso dove il Cesena prova a tenere vivo il lumicino della speranza, senza riuscirci perché il Torino trova finalmente il tanto cercato 3-1 grazie al pallonetto Sow, alla prima rete in maglia granata.

Primavera, Torino-Cesena: il primo tempo

Inizio contratto per il Torino, in difficoltà nell'approccio alla gara. Il Cesena prende campo e spaventa due volte nel giro di cinque minuti prima con la punizione dalla distanza di Zamagni, murata da un reattivo Siviero, poi con il colpo di testa di Perini, che si mangia un gol non inquadrando lo specchio da due passi. Non bastano i due brividi a far invertire la marcia al Toro. Al 9' ci riprova ancora il Cesena: Perini si lancia per vie centrali, Mullen lo rincorre recuperandolo e interviene in scivolata in area; proteste bianconere per un rigore che non c'è. La risposta granata nasce da una reazione d'orgoglio ed è un'iniziativa personale di Cacciamani, che scappa in velocità e conclude con il mancino sbattendo contro il muro di Fontana. Una tegola interrompe la gara al 14', Mendes si accascia all'improvviso a terra toccandosi la coscia destra con espressione dolorante: lo staff lo valuta e chiede il cambio, entra Pellini. Alla ripresa del gioco, il Torino prova a costruire qualcosa di più. La prima vera occasione arriva al 20' ancora su percussione di Cacciamani: da fondocampo cross teso ma un po' sporcato che raggiunge comunque il centro dell'area, Sabone viene anticipato, il pallone resta nelle vicinanze e vi ci si avventa Zaia, murato. Al 24' con un lampo cambia la partita. Ancora una volta è una discesa di Cacciamani a mettere in difficoltà il Cesena, l'ala granata non trova spazio per entrare e allora torna indietro a rimorchio dove c'è Marchioro che alza la testa e sforna un cross al bacio per la testa di Gabellini. Il pallone si insacca, Gabellini alza le mani e non esulta per rispetto alla squadra in cui è cresciuto. Però è 1-0, Torino in vantaggio. Il Cesena non si scompone e al 28' va a un passo dal pareggio: i granata si fanno sorprendere da una discesa sulla destra che termina in un cross teso per Perini, secondo gol mangiato perché un tap-in facile si stampa sulla traversa. Il finale si accende. Siviero prima toglie una rete dalla porta allungandosi su una conclusione dalla distanza di Coveri, poi viene trafitto al 40'. Il Cesena si guadagna un corner: Perini lasciato solo sul primo palo va a botta sicura di forza contro Siviero che si immola ma non riesce a trattenere, Valentini imbuca allora il tap-in. Il primo tempo si chiude così sull'1-1.