Primavera, Torino-Genoa 1-2: i granata cadono nella ripresa

Primavera, Torino-Genoa: il secondo tempo

A inizio ripresa il Genoa parte meglio, mettendo in difficoltà il Torino in un paio di occasioni. Tufano chiede attenzione ai suoi dopo due salvataggi, di Olsson e Djalò, su Dorgu. Al 68' il Grifone trova la rete del nuovo vantaggio. Grossi corre libero a destra con Sabone che lo rincorre ma non riesce a fermarlo, arriva al cross teso sul primo palo dove Nuredini anticipa Siviero. Dopo aver subito l'1-2, Tufano si gioca il primo cambio: out Sabone, in Franzoni. I granata aumentano l'intensità e per poco non costringono all'errore il Genoa al 76' quando Barbini devia un pallone che sembra andare verso la porta ma poi si spegne a lato. Poco dopo ci riprova il Torino: Jatta fa una serpentina in area, poi cerca un cross a mezza altezza su cui non riesce a impattare Gabellini in tuffo, sfera fuori per centimetri. All'84' un'occasione potenzialmente ghiotta per i granata dopo un intervento a gamba alta di Ferroni ai danni di Djalò dal limite. Posizione centralissima, prima di battere la punizione Tufano fa entrare Acar e Politakis al posto di Mullen e Cacciamani. In battuta Acar e Perciun, alla fine calcia il moldavo che spara però alto. Per il finale dentro anche Mangiameli e Marchioro al posto di Jatta e Desole. Non cambia più l'esito del match: il Genoa sbanca il Valentino Mazzola di Orbassano.