Primavera, Torino-Inter 3-0: assolo granata, riecco la vittoria dopo 40 giorni

Torino cinico, sicuro e vincente: i granata di Tufano mandano al tappeto l'Inter con un tris

Irene Nicola Redattore 1 febbraio 2025 (modifica il 1 febbraio 2025 | 13:05)

Finalmente la vittoria. Dopo quaranta giorni, il Torino Primavera torna al successo e lo fa nel migliore dei modi. A Orbassano va in scena un assolo da parte dei granata, a cui vanno attribuiti tanti meriti per come è stata vinta la gara contro l'Inter. Il 3-0 maturato allo stadio Valentino Mazzola racconta di un Toro che non rischia quasi nulla e che si riscopre cinico nel sfruttare le occasioni a propria disposizione. Un passo avanti deciso e una risposta autorevole alle recenti difficoltà.

Primavera, Torino-Inter: le scelte — Tufano schiera i granata con il 4-4-1-1 per la sfida contro l'Inter. La prima novità è tra i pali con il rientro di Siviero al posto di Plaia. In difesa Olsson e Mullen centrali, Bonadiman e Krzyzanowski terzini rispettivamente a destra e a sinistra. Esterni di centrocampo Marchioro e Cacciamani, all'esordio da titolare in Primavera 1; tra le linee si muovono Djalo e Dalla Vecchia. In attacco Gabellini e Perciun.

Primavera, Torino-Inter: il primo tempo — Sotto il diluvio di Orbassano, Torino e Inter impiegano un po' di tempo a prendere le misure l'una all'altra. I nerazzurri si avvicinano un paio di volte dalle parti di Siviero, senza mai impegnarlo veramente. I granata d'altro canto tentano la prima conclusione al quarto d'ora, Gabellini si mette in proprio con un diagonale dalla distanza che termina di poco fuori. Il Torino non perde mordente, una tenacia che paga e porta al gol del vantaggio al 17'. Azione manovrata sulla sinistra, Perciun nei pressi della bandierina trova un suggerimento per Krzyzanowski che alza il pallone facendolo passare sopra la testa dei difensori nerazzurri fino a raggiungere Dalla Vecchia, che sbuca tra le linee e insacca in rete. La partita vive di fiammate, la Primavera granata ha il merito di riuscire a sfruttarle, cosa non da poco viste le ultime difficoltà in questo senso. Così al 29' arriva anche il raddoppio. Perciun porta palla, arriva fino al limite dell'area sorprendendo la difesa nerazzurra che non si aspettava il suo rientro al centro: il moldavo invece si accentra e a giro gonfia la rete. L'Inter prova a reagire e avrebbe anche un'occasione ghiotta con Spinaccé che carica il tiro ma non lo calibra. Prima del duplice fischio, ancora una conclusione fuori misura per i nerazzurri ma nulla di più. Torino in vantaggio di due reti all'intervallo.

Primavera, Torino-Inter: il secondo tempo — Alla ripresa subito un cambio per Tufano, che sostituisce l'ammonito Djalo con Liema. L'Inter parte meglio, costringendo i granata ad abbassarsi di qualche metro. Il Torino ha la prima occasione della ripresa al 56' con un'imbucata portata avanti da Perciun, che apre a sinistra per il cross di Cacciamani: Gabellini di testa non inquadra lo specchio. I nerazzurri continuano a carburare e ci provano con Spinaccè e Romano, Siviero risponde presente e invita i compagni a mantenere alta l'attenzione. La gara comunque non cambia volto, con il Torino sempre avanti per 2-0 e rischi ridotti al minimo. Per l'ultimo quarto d'ora, Tufano mette forze fresche in campo. Acar sostituisce Perciun, poi un cambio di copertura con Cacciamani che lascia il terreno di gioco e Mendes che si aggiunge alla linea dei difensori. Acar ha subito una potenziale occasione, ma non riesce a impattare. Ancora un cambio all'85': fuori Marchioro, dentro Sabone. Nel mentre l'Inter spinge ma mai mettendo in difficoltà i granata, che dopo una frazione prevalentemente difensiva si dimostrano ancora cinici trovando lo spunto per mettere la fine al match. All'88' esplode la festa, perché il Torino sigla il 3-0. Sale la squadra di Tufano, che avanza da sinistra sganciando Olsson dai compiti di copertura: cross del danese quasi sul fondo a cercare un tap-in in mezzo all'area, la zampata c'è ed è di Mendes che chiude nel migliore dei modi un'azione offensiva firmata interamente dai difensori. Applausi per la Primavera di Tufano dagli spalti, il riscatto e il ritorno alla vittoria è servito. Ci voleva.

Primavera, Torino-Inter: il tabellino — TORINO-INTER 3-0

Marcatori: 19' Dalla Vecchia (T), 29' Perciun (T), 88' Mendes (T)

TORINO (4-4-1-1): Siviero; Bonadiman, Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Marchioro (85' Sabone), Dalla Vecchia, Djalo (75' Liema), Cacciamani (75' Mendes); Gabellini (92' Franzoni), Perciun (75' Acar). A disposizione: Plaia, Desole, Rossi, Zaia, Sabone, Mahari, Mangiameli. Allenatore: Tufano

INTER (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Garonetti (72' Perez), Alexiou, Cocchi; Venturini (85' El Mahboubi), Bovo, Cerpelletti (58' Berenbruch); Mosconi (72' Lavelli), Spinaccè, Pinotti (45' Romano). A disposizione: Michielan, Farronato, Aidoo, Maye, Putsen, Mantini. Allenatore: Zanchetta

Ammoniti: 21' Djalo (T), 34' Mosconi (I), 66' Marchioro (T), 70' Perciun (T)