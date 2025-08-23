Primavera, Torino-Napoli 3-0: i granata vincono e convincono al Mazzola

Il Toro interpreta con intelligenza la partita con il Napoli: 2-0 di qualità nel primo tempo, il tris nel momento migliore dei partenopei chiude i giochi

Irene Nicola Redattore 23 agosto 2025 (modifica il 23 agosto 2025 | 13:51)

Il Torino Primavera riparte con una vittoria dal Valentino Mazzola di Orbassano. I granata di Fioratti erano chiamati a riscattare la sconfitta alla prima uscita e lo fanno nel modo giusto. Contro il Napoli l'approccio è quello di una squadra che vuole dettare il proprio gioco, la qualità poi porta al vantaggio: Perciun ispira Carvalho, Kugyela con una perla su punizione firma il 2-0. Alla ripresa l'orgoglio del Napoli si fa sentire, Desole spegne l'entusiasmo e con il 3-0 mette definitivamente fine alla partita. Arrivano i primi tre punti in campionato, ma soprattutto prova convincente per la squadra di Fioratti che settimana prossima affronterà l'Atalanta in trasferta.

Le scelte: Fioratti cambia modulo e interpreti, Perciun e Gabellini ancora titolari — Rispetto alla prima di campionato, Fioratti cambia le carte in tavola. Intanto muta l'assetto tattico con il 4-2-3-1 messo da parte per dare spazio al 4-3-1-2. In ogni reparto qualche novità. In difesa, davanti a Siviero, resta inalterata la coppia di centrali Pellini-Desole, cambiano invece i terzini con Gatto e Camatta che si guadagnano la prima titolarità. Il play a centrocampo è Galantai, lo affianco le mezz'ali Ferraris e Kugyela, rispettivamente a destra e a sinistra. Nel reparto offensivo titolari per la seconda volta consecutiva Perciun e Gabellini. Il moldavo si posiziona dietro alle punte, Gabellini indossa la fascia da capitano e fa coppia con Carvalho.

Il primo tempo: Perciun ispira Carvalho, Kugyela mette una firma d'autore — Il Napoli parte meglio, provando a intimorire subito il Toro con una conclusione alta di Nardozi e in seguito con De Chiara. A differenza di quanto accaduto Firenze, la squadra di Fioratti risponde colpo su colpo andando man mano a occupare l'area azzurra. Poco dopo il 10', un'azione sviluppata sulla sinistra porta Ferrante a tenere alta la guardia. Perciun dal limite crossa verso l'area dopo uno scambio con Kugyela: Gabellini stacca, il pallone lo supera e arriva al primo palo dove c'è Ferraris che tenta il tap-in al volo, senza trovarlo. La squadra di Fioratti tenta più di una soluzione, ma spesso inciampa sull'ultimo suggerimento. Serve la zampata giusta e la zampata giusta arriva finalmente al 17'. Tutto parte dall'estro di Perciun, che riceve palla sulla trequarti in superiorità numerica dopo un lancio in profondità e punta la porta. Per vie centrali c'è Carvalho a scattare sul filo del fuorigioco, Perciun lo serve con un pallone morbido e millimetrico. Ferrante è costretto a uscire dai pali, Carvalho calcia subito trovando anche il corpo del portiere partenopeo ma il tocco è sufficiente per superarlo e insaccarsi in rete . 1-0 a Orbassano. I granata prendono fiducia e cercano di sfruttare il momento. Ancora Perciun a ispirare, questa volta in un palleggio a due con Ferraris, che poi si lancia verso l'area salvo concludere alto sopra la traversa. Al 23' il bis è davvero a un passo. Altra percussione a sinistra, il pallone viene recapitato spalle alla porta a Gabellini, che a sua volta lo lascia a Galantai in corsa dietro di lui: conclusione angolata di potenza con il destro a incrociare sul palo alla sinistra di Ferrante, legno pieno. Ora è un Torino straripante, che ha come unico demerito non aumentare il parziale. Le occasioni fioccano: Ferraris lancia Carvalho, che si allunga troppo il pallone lasciandolo a Ferrante. Il Napoli incassa i colpi ma non è da dare per vinto e infatti alla mezz'ora il primo squillo partenopeo dopo il gol granata costringe Siviero a un colpo di reni su tiro a giro di Cimmaruta. Poco dopo ancora Siviero su Raggioli a distanza ravvicinata. Sono moniti per il Torino, serve il raddoppio per evitare che la partita possa riaprirsi. A regalarlo le giocate individuali. Perciun conquista una punizione dal limite dopo un gioco di prestigio. Sulla mattonella, a destra, si piazza Kugyela. Non c'è scampo: mancino splendido a cercare l'incrocio dei pali, il pallone lambisce il palo e si insacca in rete prima di toccare il legno opposto. Il 2-0 tanto cercato è realtà con un gol da cineteca.

Il secondo tempo: il Napoli tenta l'assalto, Desole smorza le speranze partenopee — Alla ripresa Gabellini ha un'occasione per il tris, ma spara alto davanti a Ferrante. Il Napoli risponde rendendosi altrettanto pericoloso con Nardozi, scappato via a Desole e fermato solo da Siviero. La spinta partenopea mette a dura prova il Torino, chiamato a reagire dopo qualche brivido di troppo. La troppa confusione rischia di essere cattiva consigliera, Fioratti interviene allora dalla partita. Al 61' Liema Olinga sostituisce l'ammonito Galantai, cambio anche sulle fasce con Barranco al posto di Camatta. Il Torino continua a essere un po' smarrito, ma rialza la testa con un contropiede portato avanti da Gabellini, che poi rallenta troppo nella scelta: alla fine la decisione è servire Kugyela, che trova la barriera sul cross in mezzo all'area. Corner sulla bandierina alla destra di Ferrante, in battuta va Perciun. Ancora una volta il 10 granata è il mattatore: traiettoria perfetta a pescare lo stacco imperioso di Desole, l'incornata batte Ferrante. Il 3-0 è un colpo pesante per il Napoli, che tanto aveva fatto per provare ad accorciare le distanze e che si ritrova trafitto alla prima azione granata della ripresa. Fioratti dopo la rete si gioca altri due cambi: Perciun lascia il posto a Luongo, Spadoni prende quello di Carvalho. All'80' anche un terzo: Sabone entra per Ferraris. I giochi sono ormai chiusi, il Toro dopo il gol di Desole si è ripreso il pallino del gioco e deve solo controllare. Qualche azione va vicina però ad aumentare ulteriormente il parziale. Spadoni, dopo due tentativi sfumati, riceve palla a distanza ravvicinata dalla porta e insacca facile facile all'87': si alza la bandierina del fuorigioco, con qualche dubbio per la posizione di De Luca. Si resta sul 3-0 e arriva il triplice fischio. Prima vittoria per il Torino di Fioratti.

Il tabellino — TORINO-NAPOLI 3-0

Marcatori: 17' Carvalho (T), 44' Kugyela (T), 67' Desole (T)

TORINO (4-3-1-2): Siviero; Gatto, Pellini, Desole, Camatta (61' Barranco); Ferraris (80' Sabone), Galantai (61' Liema Olinga), Kugyela; Perciun (70' Luongo); Gabellini, Carvalho (70' Spadoni). A disposizione: Plaia, Politakis, Spadoni, Zaia, Conzato, Bonadiman, Kirilov. Allenatore: Fioratti

NAPOLI: Ferrante; Colella, De Luca, Cimmaruta (57' D'Angelo), Gambardella (80' Torre), Garofalo (57' De Martino), Nardozi (72' Esposito), De Chiara, Raggioli, Borriello (80' Smeraldi), Prisco. A disposizione: Pugliese, Palomba, Marotta, Anic, Testa, Melnyk, Esposito. Allenatore: Rocco

Ammoniti: 38' Perciun (T), 57' Galantai (T), 90' Torre (N)