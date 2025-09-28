Primavera, Torino-Parma 0-2: i granata non si rialzano, ko nella prima di Baldini

Il primo tempo consegna al Parma la vittoria. Torino più positivo nella ripresa, ma con pochi spunti per la rimonta

Irene Nicola Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 17:38)

Non riesce a rialzarsi il Torino Primavera. Nella gara contro il Parma, la prima di Francesco Baldini sulla panchina granata, non arriva il riscatto tanto atteso. Il nuovo tecnico cambia le carte in tavola passando al 3-4-3 ma fa i conti con un primo tempo che porta i ducali nelle migliori condizioni possibili. Il rigore concesso da Bonadiman al quarto d'ora serve lo 0-1 sul piatto d'argento alla squadra di Corrent, quello negato ai granata dieci minuti dopo pesa sull'inerzia. Il bis del Parma alla mezz'ora chiude di fatto i giochi in termini di risultati. Più positivo il Toro nella ripresa, ma nulla che impensierisca un Parma rodato e molto attento dietro. Quinta sconfitta in sei uscite per la Primavera granata, chiamata ora ad assimilare i dettami del nuovo tecnico il prima possibile per poi trovare un punto di svolta.

Le scelte: Baldini vara il 3-4-3, in tanti si muovono sullo scacchiere — La prima rivoluzione di Baldini riguarda l'assetto tattico. Il Torino abbandona la difesa a quattro e si schiera a tre affiancando Bonadiman, braccetto destro, a Pellini e Desole. Zaia e Barranco si alzano conseguentemente sulla linea dei centrocampisti, Sabone e Acquah si spartiscono le operazioni in regia. Muta anche l'impostazione del reparto offensivo. Non più due punte, ma un tridente. Gabellini torna a essere il riferimento centrale. Al suo fianco Spadoni, spostato ad ala destra e titolare per la prima volta in stagione, a sinistra c'è Luongo, avanzato e posizionato largo a sinistra.

Il primo tempo: rigore e svantaggio, i granata incassano anche il bis alla mezz'ora — È il Torino a farsi avanti per primo, con palla rubata da Spadoni e tentativo di conclusione al volo di Pellini, che non inquadra lo specchio ma prova a lanciare un segnale. Il Parma non si scompone e resta ordinato, riducendo i varchi in cui i granata possono inserirsi. La manovra del Toro prova a passare allora dagli esterni: Zaia cerca Barranco in corsa con un cross che attraversa tutto il campo, Gabellini raccoglie il pallone dopo l'aggancio, si gira e lo rimette in mezzo all'area ma nessuno ne segue l'iniziativa. Il Parma cresce e inizia a prendere metri, portando la squadra di Baldini all'errore al quarto d'ora. I ducali salgono con D'Intino, che si addentra in area rincorso da Acquah. Il centrocampista granata lo raggiunge e ingaggia un duello spalla contro spalla, sbilanciando il terzino del Parma. A quel punto interviene però anche Bonadiman in scivolata, ma sbaglia il tempo e ingenuamente causa il rigore del possibile vantaggio ducale. Sul dischetto si presenta Tigani, destro a incrociare sul primo palo: Santer si allunga alla sua destra intuendo la traiettoria ma non riesce a evitare la rete, dovendo fare i conti con un tiro ben angolato. Il Torino deve provare a reagire. Luongo prova a caricarsi la squadra sulle spalle al 25' prendendo metri. Il classe 2008 granata prova a scaricare a rimorchio dai pressi della linea di fondo per Gabellini, che calcia di prima intenzione ma troppo centrale trovando così la respinta di Astaldi. Si rifà sotto Luongo, il pallone torna in mezzo all'area questa volta per Spadoni, che non riesce a girarsi. Arriva Zaia per provare a tenere viva l'azione, ma prima di smistare il pallone finisce a terra dopo lo scontro con Tigani. Il contatto c'è e porta la panchina granata a protestare veementemente, il direttore di gara Viapiana resta sulla sua posizione e non lo concede. La gara prosegue, ma è il Parma a essere in controllo nella gestione. Il Torino patisce troppo le discese veloci della squadra di Corrent e sugli sviluppi di una di queste incassa lo 0-2 al 32'. Tutto parte dalla corsa di Cardinali, che affonda sulla corsia mancina e alza la testa per poi mettere sul secondo palo un cross perfetto a scendere. Mikolajewski sbuca alle spalle di Pellini e al volo deve solo ribadire in rete il traversone. Il doppio colpo annichilisce i tentativi di costruzione di un Torino che appare in difficoltà, demotivato anche dall'inerzia della partita.

Il secondo tempo: non si riapre la gara, il Parma gestisce e porta a casa il successo — Alla ripresa Baldini conferma il 3-4-3, cambiandone però due pedine: Sabone e Spadoni lasciano il posto a Galantai e Kugyela. Il Torino torna in campo più motivato e prova a sfondare con Luongo e Gabellini, senza riuscirci. Al 58' Baldini rimette mano alla formazione: Carvalho prende il posto di Luongo, Zeppieri quello di Barranco. A differenza della prima tornata, questa volta la formazione si ridisegna. Carvalho prende effettivamente lo slot di Luongo, Zeppieri si posiziona come ala destra facendo scalare Kugyela sulla fascia mancina prima occupata da Barranco. In campo c'è una squadra più compatta e anche più briosa, i granata prendono effettivamente metri e iniziano a giocare più liberi. Astaldi è chiamato anche a intervenire quando, su sviluppi di corner, Desole stacca più alto di tutti. Poi ci prova anche in percussione Carvalho, limitato al momento del tiro. Il Parma risponde con l'iniziativa personale di Mikolajewski, destro dalla distanza alto sopra la traversa. Dopo i primi squilli, i tentativi di riscatto diminuiscono. Il cronometro scorre e si arriva al 75' con Baldini che spende un'ulteriore sostituzione: out Acquah, in Brzyski. Nell'ultima fase la partita ha poco da dire. Il Toro ci prova ma con meno convinzione complice l'estrema attenzione difensiva della difesa del Parma. Il risultato è in ghiaccio. A Orbassano finisce 0-2, ancora una sconfitta per la Primavera granata.

Il tabellino — TORINO-PARMA 0-2

Marcatori: 15' rig. Tigani (P), 32' Mikolajewski (P)

TORINO (3-4-3): Santer; Pellini, Bonadiman, Desole; Zaia, Sabone (46' Galantai), Acquah (75' Brzyski), Barranco (58' Zeppieri); Spadoni (46' Kugyela), Gabellini, Luongo (58' Carvalho). In panchina: Cereser, Politakis, Conzato, Kirilov, Galantai, Gatto, Olinga, Perciun, Da Costa, Brzyski. Allenatore: Baldini.

PARMA (4-2-3-1): Astaldi; Martinez, Conde, Drobnic, D'Intino; Tigani, Konate; Ciardi (23' Vranici, 82' Mengoni), Nwajei (64' Avramescu), Cardinali; Mikolajewski (82' Castaldo). In panchina: Casentini, Pajsar, Balduzzi, Diop, Marchesi, Chimezie, Semedo. Allenatore: Corrent

Ammoniti: 85' D'Intino (P), 89' Kugyela (T), 93' Konate (P)