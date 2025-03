Primavera, Torino-Sassuolo 0-1: non riesce la rimonta, i granata cadono di misura

Vedovati regala al Sassuolo la vittoria contro un Toro che crea ma non concretizza

Irene Nicola Redattore 7 marzo 2025 (modifica il 7 marzo 2025 | 18:16)

Non riesce a rialzarsi il Torino Primavera, che dopo il derby esce sconfitto anche dal difficile confronto con il Sassuolo. A Orbassano scende in campo una Primavera che lotta a viso aperto, crea tanto soprattutto nella ripresa ma ha il demerito di non trovare concretezza nell'ultima porzione di campo. Il Sassuolo per contro è cinico e grazie a questo cinismo porta a casa il bottino pieno, con il gol decisivo al 34' a firma Vedovati, abile a sfruttare un'indecisione della difesa granata.

Primavera, Torino-Sassuolo: le scelte — Tufano schiera i granata con il 3-4-2-1 per la sfida con il Sassuolo, variando qualche interprete rispetto al derby. In difesa c'è Mendes centrale, titolare dopo quasi un mese, con lui i braccetti Olsson e Mullen. A centrocampo gli esterni sono Jatta e Krzyzanowski, tra le linee confermato Dalla Vecchia ma in coppia con Rossi al posto di Djalò. Più avanzati Perciun e Acar, alle spalle di Mangiameli che prende il posto dell'indisponibile Gabellini.

Primavera, Torino-Sassuolo: il primo tempo — Il Torino parte con i migliori propositi, testando i riflessi di Scacchetti due volte in avvio con il colpo di testa di Mendes e un tentativo murato di Mangiameli. Il Sassuolo inizia più col freno a mano, ma con il passare dei minuti si fa più pressante trovando Mendes però in marcatura su Vedovati. Intorno al quarto d'ora arrivano i primi veri squilli. Quello del Toro parte da un'imbucata di Krzyzanowski per vie centrali a pescare Acar, che trova un diagonale di poco a lato; sul ribaltamento di fronte Knezovic si ritrova a tu per tu con Siviero ma spara alto da posizione defilata. Al 19' tuttavia una tegola pesante si abbatte sulla squadra di Tufano: Krzyzanowski, impegnato nel duello con Bruno, si accascia dolorante e chiede il cambio, uscendo sulle sue gambe ma zoppicando. I granata perdono quindi uno dei punti fermi, al suo posto entra Cacciamani. Il Sassuolo prova ad approfittare della scossa per alimentare la propria offensiva, il Toro a lungo non si fa cogliere impreparato. Solo un'azione causa squilibrio intorno alla mezz'ora: Bruno trova un buco tra Olsson e Mendes e si infila, c'è Siviero con i guantoni a dire no. Poco dopo non è altrettanto attenta la Primavera granata. Al 34' il Sassuolo sfrutta infatti una palla persa a centrocampo e si lancia ancora sulla fascia destra con Knezovic, che si inventa un cross che attraversa tutta l'area. Lì c'è in agguato Vedovati che al volo imbuca, approfittando anche dell'uscita a vuoto di Siviero e della marcatura in ritardo di Mullen. Affondato il colpo, il Toro è chiamato a reagire. La reazione c'è e arriva sul finale di frazione: prima ci prova Perciun dal limite, poi è la volta di Cacciamani che sempre dalla distanza calcia angolato trovando un reattivo Scacchetti a negargli il gol. Il Sassuolo non si fa intimorire e si ributta dalle parti di Siviero, che però non sbaglia.

Primavera, Torino-Sassuolo: il secondo tempo — Alla ripresa Tufano si gioca subito un cambio: fuori Acar, dentro Franzoni. Il Toro inizia la frazione a ritmo alto nel tentativo di pareggiare e lo fa affidandosi alle sgasate di Cacciamani, l'uomo che più riesce a entrare nelle maglie della difesa neroverde. Il Sassuolo ha meno spinta, ma quando si allunga continua a creare qualche pericolo con Vedovati. Continuano a insistere i granata, che spesso vanno a occupare l'area dei neroverdi ma senza trovare il guizzo. Al 62' arriva anzi il giallo per simulazione ai danni di Perciun, che si lascia cadere in area. Subito dopo altre due sostituzioni per Tufano: fuori Jatta e Mangiameli, dentro Marchioro e Sow. Il Torino continua a costruire, facendo la partita ma senza veramente riuscire a concretizzare nell'ultima porzione di campo. Per vedere un'altra occasione nitida bisogna aspettare quindi fino all'80' su ennesima incursione a sinistra di Cacciamani: servito Perciun, tiro a giro pericoloso che Scacchetti mura ma non respinge. Il pallone resta in area dove arriva a rimorchio Marchioro, che va di diagonale ma lo vede spegnersi a fil di palo e si dispera. Il Sassuolo, a lungo silente, si risveglia dopo il quasi gol subito facendo tremare la traversa di Siviero con la sassata di Daldum. Tempo del tutto per tutto: all'84' fuori un centrocampista, Rossi, dentro l'attaccante Conte. I neroverdi però sfruttano meglio gli ultimi minuti, alzando il ritmo come mai nel secondo tempo e presentandosi a ripetizione contro Siviero, che tiene ancora viva la speranza dei granata. Al 91' il Toro resta però in dieci, con il secondo giallo sventolato a Dalla Vecchia a inizio recupero per un contrasto a centrocampo.

Primavera, Torino-Sassuolo: il tabellino — TORINO-SASSUOLO 0-1

Marcatori: 34' Vedovati (S)

TORINO (3-4-2-1): Siviero; Olsson, Mendes, Mullen; Jatta (63' Marchioro), Dalla Vecchia, Rossi, Krzyzanowski (19' Cacciamani); Perciun, Acar (46' Franzoni); Mangiameli (63' Sow). A disposizione: Plaia, Desole, Zaia, Sabone, Conte, Djalo, Dimitri. Allenatore: Tufano

SASSUOLO: Scacchetti, Benvenuti T. (64' Benvenuti G.), Di Bitondo, Knezovic, Leone, Weiss, Lopes, Bruno, Corradini, Vedovati, Parlato. A disposizione: Nayarko, Viganò, Seminari, Moriano, Sandro, Daldum, Tomsa, Minta, Barani, Frangella. Allenatore: Bigica.

Ammoniti: 52' Dalla Vecchia (T), 62' Perciun (T), 63' Benvenuti (S), 65' Weiss (S), 75' Sow (T)

Espulsi: 91' Dalla Vecchia (T)