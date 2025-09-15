Primavera, Torino-Sassuolo 1-2: doccia fredda al 93′, sfuma nel finale il pari

Gabellini dal dischetto rimette in partita il Toro, il pari resiste a lungo fino alla beffa

Irene Nicola Redattore 15 settembre - 19:23

Una doccia fredda condanna il Torino Primavera al 93' della gara con il Sassuolo. In una partita che i granata erano riusciti a riacciuffare grazie al rigore di Gabellini all'ora di gioco, risposta all'iniziale vantaggio neroverde viziato da errore della difesa, è il finale a decidere l'esito. Nel recupero il Sassuolo spinge e alla fine vince: Costabile da fuori area, al volo, si inventa un gran gol che costringe al ko a pari ormai praticamente ottenuto.

Le scelte: Zeppieri lanciato dal 1', la regia va ad Acquah — Per la partita con il Sassuolo, Fioratti sceglie il 4-3-1-2. Tra i pali si conferma la titolarità di Siviero. In difesa nulla di nuovo relativamente ai centrali, Pellini e Desole, ancora respiro sulle fasce affidate questa volta a Zaia e Barranco. A centrocampo esordio stagionale per Acquah, in regia, affiancato da Sabone alla sua destra e da Kirilov sul fronte opposto. Più mobile Luongo, avanzato sulla trequarti dietro alle due punte. La prima, senza sorprese, è sempre Gabellini; la novità è il compagno di reparto, Zeppieri, all'esordio in maglia granata dopo il trasferimento sullo scadere del mercato dal Pescara.

Il primo tempo: Desole e Siviero non si intendono, Kulla ne approfitta — Il Torino manovra con pazienza e cerca un modo per scardinare la difesa del Sassuolo. Il primo tentativo concreto si registra all'8' con Luongo che si sposta sulla corsia destra e lancia il terzino Zaia, murato a tu per tu da Nyarko. Subito dopo ancora granata, ma sul fronte opposto: Kirilov tiene vivo un pallone in area neroverde, cross teso in mezzo a cercare il tap-in di Zeppieri, che manca la sua prima occasione in maglia granata. Anche il Sassuolo ci prova con Weiss prima e Negri dopo, senza particolare mordente. Ritmi non altissimi a Orbassano, la partita fatica ad accendersi nel concreto. Un brivido al 25' risveglia gli animi. Tutto parte da un grossolano errore di Nyarko, che fa per uscire dall'area ma incappa nel retropassaggio di uno dei suoi centrali senza poter prendere il pallone tra le mani: il colpo di testa è appena accennato, Zeppieri si ritrova il pallone sui piedi a porta sguarnita ma calcia alle stelle dal limite e si dispera. Gli errori grossolani affliggono però anche il Toro, che al 28' ne paga care le conseguenze. Kulla porta palla e si invola verso l'area granata sfidando Desole. Siviero esce dai pali per andargli incontro, Desole lo sfida prima e lo porta sull'esterno senza bloccarlo e senza considerare che la porta in quel momento era sguarnita. Kulla deve solo insaccare il diagonale e lo fa, 0-1. Dopo la frittata, serve una scossa. Prova a darla Kirilov, che si mette in proprio: conclusione morbida dalla distanza a scendere sotto la traversa, Nyarko si immola. Si tratta di uno squillo estemporaneo, a cui segue come iniziativa di rilievo solo uno scambio nel finale di frazione tra Gabellini e Zeppieri, con il neo attaccante granata che si allunga troppo il pallone in area facendo arriva prima Nyarko.

Il secondo tempo: Gabellini dal dischetto rimette in gara i granata — Prima di tornare in campo, Fioratti raduna tutti i granata a centrocampo per le ultime indicazioni. Il Sassuolo inizia forte e spinge con Weiss che di testa imbuca in rete ma commettendo fallo sull'uscita di Siviero, si resta sullo 0-1. Al 51' Fioratti decide di spendere il primo cambio: Acquah, zoppicante dopo un duro intervento subito in scivolata, lascia il campo a Galantai. Il Toro prova a recuperare e riesce a lanciarsi sfruttando un tacco di Gabellini sulla trequarti per salire, il pallone viene raccolto da Kirilov che di va di testa ma finisce a terra a contrasto con i centrali neroverdi, senza fallo per il direttore di gara Pasculli nonostante le proteste dalla panchina. Qualche palla persa di troppo consente al Sassuolo di tentare soluzioni diverse, la più pericolosa un tiro dalla distanza di Frangella su cui vola questa volta Siviero chiudendo lo specchio. Al 58' si riaprono i giochi. Sabone va in percussione, portando palla da centrocampo fino all'area piccola, poi finisce a terra. L'arbitro è vicino all'azione e non ha dubbi: c'è fallo sul centrocampista granata, calcio di rigore. Sul dischetto va capitan Gabellini, alla prima occasione di determinare. Non se la fa scappare: tiro centrale con il mancino, Nyarko si butta alla sua destra e non può prenderlo. 1-1 al 59'. La reazione del Sassuolo è immediata. Kulla mette subito alla prova Siviero, che si prende la sua rivincita, poi Macchioni scatta sul filo di fuorigioco con la difesa che resta ferma in attesa della chiamata di offside, ma fortunatamente per i granata pasticcia il vicecapitano neroverde e alla fine Siviero può recuperare. Fioratti interviene ancora dalla panchina al 70': fuori Sabone e Zeppieri, dentro Ferraris e Carvalho. Un quarto d'ora dopo anche out Gabellini e Pellini, dentro Spadoni e Bonadiman. Nel finale entrambe le squadre si chiudono gli spazi più a proteggere il punto ottenuto. Quattro minuti di recupero, cambia la musica sull'inerzia. Il Sassuolo ci prova più insistentemente e va a un passo dal bottino pieno quando la punizione battuta da Amendola trova l'incornata mirata di Macchioni, su cui Siviero vola. Non è finita e al 93' arriva il colpo del ko. Sugli sviluppi del corner assegnato dopo il tuffo di Siviero, il Sassuolo ribalta i giochi. Amendola da corner trova la respinta della difesa, il pallone schizza e finisce fuori area a mezz'altezza, ci si scaraventa Costabile che al volo si inventa una perla dalla distanza impossibile da parare. 1-2, doccia gelata per il Toro che aveva assaporato il ritorno a punti e si ritrova a secco a un giro d'orologio dal triplice fischio.

Il tabellino — TORINO-SASSUOLO 1-2

Marcatori: 29' Kulla (S), 59' rig. Gabellini (T), 93' Costabile (S)

TORINO (4-3-1-2): Siviero; Zaia, Pellini (78' Bonadiman), Desole, Barranco; Sabone (70' Ferraris), Acquah (51' Galantai), Kirilov; Luongo; Gabellini (78' Spadoni), Zeppieri (70' Carvalho). A disposizione: Santer, Politakis, Perciun, Conzato, Kugyela, Gatto. Allenatore: Fioratti.

SASSUOLO: Nyarko, Costabile, Macchioni, Weiss (73' Cardascio), Vezzosi, Seminari, Frangella, Negri (73' Chiricallo), Kulla (81' Barry), Campani, Tomsa (81' Amendola). A disposizione: Guri, Brugnoli, Petito, Mussini, Appiah, Acatullo, Tampieri. Allenatore: Francioso

Ammoniti: 63' Weiss (S), 75' Pellini (T)