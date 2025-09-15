Primavera, Fioratti post Torino-Sassuolo 1-2: “Compattiamoci, ora pazienza e lavoro”

Le dichiarazioni del mister granata al termine della sfida con il Sassuolo

15 settembre 2025

Nell'immediato post gara di Torino-Sassuolo 1-2, match valido per la quarta giornata del campionato Primavera 1, il tecnico dei granata Fioratti ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla sfida appena conclusasi ai microfoni di Toro News. Di seguito le sue parole.

Al di là del gesto tecnico e del gol incassato al 93', qual è il rammarico della partita con il Sassuolo? "Il rammarico è sicuramente il risultato. Il calcio ci insegna che ci sono dei gesti tecnici che ti fanno vincere o perdere la partita com'è successo oggi. Dispiace perché i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Siamo all'inizio di una stagione in cui c'è ancora da imbastire. Dobbiamo cercare di compattarci e attraverso la serenità e il lavoro dobbiamo riprendere ciò che i ragazzi sanno fare".

L'inizio di campionato è stato difficile, con tre sconfitte e una vittoria. Come si vive questa situazione in uno spogliatoio che si sta amalgamando e cosa vi siete detti per ripartire in vista del Cesena? "In questo momento c'è un po' di sofferenza. I ragazzi ci mettono tutto quello che possono, pregi e difetti, così come faccio io. Mi farò carico di tutte queste responsabilità e cercherò di farle sembrare più leggere. I ragazzi devono rendersi conto che solo con il lavoro, la pazienza e l'entusiasmo possono prendersi le cose. In questi momenti dobbiamo uscire con qualcosa di positivo. Ci sono momenti della vita in cui bisogna far tesoro delle cose e ora bisogna lavorare sul fatto che si poteva fare gol sicuramente e difendere meglio in certe situazioni. Andremo ad analizzare tutto".

Guardando alla partita, ha notato un Toro a cui le cose iniziano a riuscire meglio nel secondo tempo rispetto al primo? "Quello lo determina il momento della partita. Se devo analizzare le occasioni che abbiamo avuto ne abbiamo avute più nel primo tempo che nel secondo. Il secondo tempo è stata più una battaglia, meno calcio giocato e più dinamico. Una partita dove c'era più caos. In quei momenti li una squadra con più maturità può avere la meglio e la maggior parte delle volte sono gli episodi che determinano la partita, oggi l'episodio è arrivato a tempo scaduto. Questa volta ci ha penalizzato, speriamo che la prossima volta sia dalla nostra parte".

In questo avvio pagate anche gli errori a livello difensivo. Cosa va sistemato? "La squadra intera deve adoperarsi tutta nella fase difensiva, così come nella fase offensiva. A volte possono capitare episodi sfortunati come oggi. Il Sassuolo ha calciato in porta solo una volta nel primo tempo, mentre nel secondo tempo ha avuto due occasioni. Sono rammaricato perché i ragazzi non meritano i punti che abbiamo perché se analizzo tutte le partite ci sono momenti in cui abbiamo pagato a caro prezzo delle disattenzioni. Ci sono in questo momento alcune squadre che hanno la fortuna di non pagare alcune disattenzioni, perché tutte le squadre le commettono. A volte dipende dal momento, da come gira. Non parlo di sfortuna, ma dipende come gira qual momento".

Un'ultima domanda sulla gestione di alcuni ragazzi, a cavallo tra gruppi diversi. Possiamo considerare Luongo parte integrante della Primavera? Com'è la gestione di Perciun e Gabellini in concomitanza con i primi passi in prima squadra? "Gabellini, Perciun, Luongo, sono tutti giocatori del Torino. Se dimostrano in settimana la capacità di mettersi in mostra in Primavera io li faccio giocare. Poi ci sono momenti in cui bisogna fare delle scelte che possono penalizzare anche giocatori bravi. Io faccio giocare coloro che stanno bene e quindi questo è nell'interesse di preservare il gruppo".