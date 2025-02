Primavera, Torino-Verona 0-5: i granata alzano bandiera bianca

Il commento alla partita tra Torino e Verona: i granata non si riprendono dagli errori, il Verona dilaga

Irene Nicola Redattore 23 febbraio 2025 (modifica il 23 febbraio 2025 | 16:56)

Giornata nera per il Torino Primavera. Contro il Verona è una debacle per i granata, che iniziano la partita nel peggiore dei modi concedendo agli scaligeri un rigore ingenuo, subiscono lo 0-2 ancora su una disattenzione poco prima del 20' e poi non riescono mai a riaprire la partita. La ripresa in cui cercare il tutto per tutto diventa per il Verona l'occasione per dilagare e infliggere ai granata una sonora sconfitta con altri tre gol incassati. Finisce 0-5.

Primavera, Torino-Verona: le scelte — Felice Tufano conferma il 4-4-2 dando ampia continuità ai titolari già scesi in campo a Bologna. Inalterato infatti tutto il reparto arretrato: Siviero tra i pali; Olsson e Mullen centrali, Marchioro e Krzyzanowski terzini. Gli unici cambi riguardano gli esterni di centrocampo, con Acar in panchina e Cacciamani (convocato dall'Italia U18): al loro posto tocca a Jatta e Perciun, tra le linee sempre Dalla Vecchia e Djalo. Confermato anche il duo d'attacco Franzoni-Gabellini.

Primavera, Torino-Verona: il primo tempo — Dopo un avvio a ritmi contenuti, Torino e Verona battono i primi colpi. La prima conclusione è scaligera, ma centrale e di facile presa per Siviero; la riposta granata al 10' è più insidiosa, il diagonale di Jatta si spegne a fil di palo. È la squadra di Tufano a dare più sicurezze in questa fase iniziale, fino a quando al 12' non arriva l'errore che cambia gli equilibri. Pavanati si lancia in un'incursione solitaria, si accentra in area eludendo la marcatura di Mullen e continua ad avanzare verso la porta: Perciun lo rincorre, gli arriva alle spalle e lo atterra in modo grossolano. Dal dischetto Agbonifo non sbaglia e sigla lo 0-1. Il Torino si scopre fragile dopo la rete subita e dà modo al Verona di prendere ulteriore coraggio, cosa che gli scaligeri sfruttano subito sorprendendo ancora i granata al 19': cross di Nwanege a destra dall'altezza della trequarti, in area è tutto solo Agbonifo che di testa insacca lo 0-2. Per una risposta bisogna aspettare metà frazione: prima ci prova Dalla Vecchia, che temporeggia nella conclusione e dal limite spara alto; poi è il turno di Perciun, tiro a giro fuori misura. I granata provano a ripartire dalla manovra e tentano di alzarsi, il Verona però non si fa sorprendere. Al 33' finalmente una scossa. Ripartenza lampo per il Torino, Dalla Vecchia apre a destra per lanciare Jatta in corsa: il tedesco riceve il suggerimento, ma anticipa il tiro invece di servire Gabellini, trovando un tiro impreciso. I granata si rinvigoriscono e continuano a insistere: Gabellini fa tremare il palo al 36', subito dopo Franzoni costringe Zouaghi alla risposta da distanza ravvicinata. La Primavera di granata chiude in crescendo, ma non riesce a ridurre lo svantaggio.

Primavera, Torino-Verona: il secondo tempo — Il Torino inizia all'attacco la ripresa, cercando subito la testa di Gabellini su cross di Jatta da destra: stacco troppo centrale, Zouaghi interviene senza problemi. I granata cercano spunti, ma non trovano concretezza e sono costretti a scoprirsi per provare a recuperare il risultato. Il Verona in contropiede trova così il la per lo 0-3 al 55': ennesima incursione di Agbonifo, che arriva a fondo campo e trova un tiro-cross su cui smanaccia Siviero, il pallone resta in volo e lì sbuca Vermesan, libero di staccare in mezzo a Marchioro e Olsson. Colpo duro da digerire per i granata, Tufano si gioca quindi un triplo cambio: dentro Mangiameli, Acar e Mendes per Franzoni, Perciun e Marchioro. La musica non cambia, salvo un colpo di testa di Gabellini i granata non riescono a impensierire gli scaligeri, che per contro trovano campo aperto per imbucare. Così succede al 67' con un contropiede lampo che mette fine alla partita: Vermesan serve il solito Agbonifo, che non se lo fa ripetere e sigla la tripletta di giornata. Al 70' ancora un cambio per i granata: fuori Djalo, dentro Rossi. I granata tornano a bussare alla porta di Zouaghi con un tiro debole ma angolato di Dalla Vecchia, parato con il piede di richiamo dal portiere scaligero, ma resta un'occasione estemporanea. La partita ha poco da dire, nel finale Mangiameli ci prova di testa ma Zouaghi c'è e mantiene la porta inviolata. E a chiudere avanti è sempre il Verona con il pokerissimo di De Battisti che rende ancor più pesante la sconfitta per un Torino ferito.

Primavera, Torino-Verona: il tabellino — TORINO-VERONA 0-5

Marcatori: 13' rig. Agbonifo (V), 19' Agbonifo (V), 55' Vermesan (V), 67' Agbonifo (V), 86' De Battisti (V)

TORINO (4-4-2): Siviero; Marchioro (59' Mendes), Olsson, Mullen, Krzyzanowski; Jatta, Dalla Vecchia, Djalo (71' Rossi), Perciun (59' Acar); Franzoni (59' Mangiameli), Gabellini (74' Sow). A disposizione: Plaia, Desole, Zaia, Sabone, Politakis, Dimitri. Allenatore: Tufano

VERONA: Zouaghi, Kurti, Nwanege, Agbonifo (68' Stella), Szimionas, Vermesan (68' Mogentale), Pavanati (59' Dalla Riva), De Battisti, Peci (84' De Rossi), Nwachukwu, Monticelli (59' Philippe). A disposizione: Castagnini, Popovic, Garofalo, Vapore, Albertini, Barry. Allenatore: Sammarco