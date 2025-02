Primavera, Tufano post Torino-Genoa 1-2: “Gli errori si pagano”

Una partita giocata alla pari, ma persa per gli errori sui goal. Cosa è mancato?

“Non è mancato niente, abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Ben giocata e senza lasciare occasioni all’avversario. Abbiamo pagato due nostre ingenuità. In campo ci sono anche gli altri. Non abbiamo mai rischiato nulla e abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare. Usciamo da questa partita enormemente penalizzati dal risultato”.

Dopo il 4-2-3-1 di Cremona siete tornati alla difesa a 3. Con quale sistema vi trovate meglio in questo momento?

“I moduli sono relativi oggi abbiamo cambiato perché avevamo a disposizione determinati giocatori. Altri non c’erano e abbiamo pensato di fare così. Anche perché sapevamo come giocava il Genoa e gli abbiamo messi in difficoltà. Gli errori a questo gioco si pagano. Vince chi sbaglia meno”.