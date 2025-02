Primavera, Tufano post Torino-Verona 0-5: “Mea culpa, chiediamo scusa”

Felice Tufano, allenatore del Torino Primavera, è intervenuto ai microfoni di Toro News al termine della partita persa contro l'Hellas Verona con il risultato di 0-5. Di seguito le parole del tecnico granata dopo la sconfitta: "C'è tanta delusione e va smaltita. Per la partita c'è poco da dire, è abbastanza incommentabile su tutti i punti di vista. Se vogliamo trovare qualcosa sul quale poterci attaccare abbiamo provato una reazione sullo 0-2 ma niente di più.Una volta che non siamo riusciti a concretizzare la reazione abbiamo fatto solo grande confusione. In questi momenti c'è poco da commentare e bisogna fare mea culpa. Per quanto mi riguarda si deve cercare di continuare a lavorare, trovare il perchè di questa bruttissima prestazione, e chiedere scusa a tutti per l'impressione che abbiamo dato".