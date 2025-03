Primavera, Udinese-Torino 1-1: pareggio in extremis, ma quanti regali!

Ancora problemi di concretizzazione per il Toro che raggiunge il pari con non poca difficoltà

Davide Bonsignore 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 13:41)

Pareggia ma non con pochi rimpianti il Toro di Tufano. In casa di un'Udinese con un piede in Primavera 2, i granata dominano il primo tempo e l'inizio della ripresa. Pecca, però, la Primavera granata di imprecisione, e Vinciati sigla il vantaggio al 59' a sorpresa. La sfida si fa intensa, fisica e nervosa. I granata continuano a spingere ma sono poco precisi, e trovano l'1-1 soltanto al quarto minuto di recupero con Gabellini, che poco prima aveva sbagliato il rigore conquistato da Sabone e che così si riscatta. Le statistiche parlano chiaro: il Torino ha avuto più volte la possibilità di segnare ma è stato molto impreciso in fase offensiva. Un pareggio, in extremis, contro una squadra mostratasi inferiore e quasi retrocessa è una doccia fredda per i ragazzi di Tufano, che portano a casa un punto consapevoli che servirà di più per non ritrovarsi impelagati nella zona playout.

Primavera, Udinese-Torino: le scelte — Il Torino scende in campo con il 3-4-1-2 scelto da Tufano, che si affida all'ormai solito Siviero tra i pali. Nessuna novità nel terzetto difensivo: sono confermati Olsson e Mullen braccetti con Mendes centrale. Nella zona mediana del campo si rivede sulla destra Zaia, per la prima volta in campo da fine gennaio. Torna nell'undici titolare anche Cacciamani, chiave di volta per un possibile cambio di modulo a gara in corso, che si va a posizionare sulla sinistra. Centrali una conferma e un rientro: al fianco di Rossi, alla sua seconda consecutiva da titolare, riecco Liema. Il centrocampista belga, reduce da un infortunio, la settimana scorsa si è aggregato all'U18, trovando il gol nella sua prima e unica partita finora in categoria (nonostante sia un 2007). Un rientro in Primavera anche in attacco ma da un punto di partenza opposto: si rivede tra i titolari Gabellini, che lo scorso weekend aveva raccolto la convocazione di Vanoli. Al suo fianco torna tra i titolari Franzoni. Dietro le due punte spazio a Perciun.

Primavera, Udinese-Torino: il primo tempo — Partono in quarta i granata: Gabellini è bravo a guadagnare punizione nel giro di trenta secondi, ma Perciun la spreca alta. Rimangono in attacco i ragazzi di Tufano e il primo impegno per Cassin arriva già al 3' minuto: un tiro insidioso di Rossi che il portiere bianconero blocca in presa bassa. Dall'altra parte la prima salita dell'Udinese arriva solo due minuti dopo, ma fa tremare i granata: Vinciati scatta sulla fascia bruciando la retroguardia e serve preciso in mezzo all'area Cosentino. Il giocatore friulano in scivolata tocca ma trova davanti uno strepitoso Siviero che tiene in piedi il pari. Poco dopo azione fotocopia ma a parti invertite: Cacciamani sulla sinistra cerca di servire Franzoni in mezzo all'area, l'attaccante granata però non impatta e la palla termina fuori. È ancora il numero 82 granata, al 9', a impensierire la difesa bianconera: Cacciamani questa volta sceglie l'incursione e si dirige verso la porta di Cassin. Il portiere friulano è bravo a deviare in angolo un pericoloso tentativo dell'esterno granata. Nel primo quarto di gara la squadra di Tufano a fare la partita, l'Udinese si limita alle sole ripartenze. Al 28' altra azione nitida del Toro con lo stesso interprete: Cacciamani si trova libero di calciare davanti a Cassin ma colpisce male e guadagna solo corner. Un'opportunità gigantesca arriva al 31' per il Torino, questa volta dalla destra: Zaia riceve palla, arriva sul fondo e serve rasoterra Perciun, che per raggiungere il pallone è costretto ad andare in estirada. Sopreso Cassin, non copre bene lo specchio: il tiro del numero 10 granata però finisce fuori. Solo due minuti dopo è ancora Cacciamani che si inserisce dalla sinistra e con il destro cerca il secondo palo: la palla finisce alta, ma il Torino sta dominando la gara. I ragazzi di Tufano sembrano consapevoli della propria superiorità. Molto alto, infatti, il pressing dei granata, che mettono ulteriormente in difficoltà i padroni di casa. Sul finale di tempo doppia occasione di testa per Gabellini che prima mette fuori e poi telefona a Cassin. Termina senza reti il primo tempo, nonostante la superiorità messa in campo dai granata.

Primavera, Udinese-Torino: la ripresa — La superiorità granata continua nella ripresa e il primo vero guizzo arriva al 51' con un'ottima percussione di Rossi sul fondo che porta palla e riesce a servire Perciun. Il numero 10 controlla, si gira e serve Franzoni, che semina due difensori bianconeri e poi conclude trovando una deviazione. Ha bisogno di forze nuove l'Udinese: al 54' Shpuza subentra a Lazzaro. Non serve però a dare serenità ai padroni di casa, che appena ripreso il gioco rischiano incredibilmente di causare un autogol salvandosi in extremis. Inizia a peccare di presunzione nel mentre il Torino, e al 55' si fa prendere in contropiede con Vinciati, che serve preciso Cosentino. Tiro di prima intenzione molto insidioso salvato da uno strepitoso Mendes a coprire la propria porta. Ha bisogno di ritrovare sicurezza il Toro, che pecca di lucidità: ammonito Rossi due minuti dopo. Il momento di forma dell'Udinese si concretizza al 59'. Vinciati riceve in mezzo all'area ma è pressato e spalle alla porta. Riesce a girarsi il numero 45 friulano e colpisce sul primo palo sorprendendo un impreciso Siviero che quasi con una papera concede il vantaggio bianconero. Ora è il Toro che ha bisogno di cambiare: è la volta di Mangiameli e Djalò per Franzoni e Rossi. Si fa più fisica e intensa la gara: l'Udinese vuole difendere con le unghie e con i denti il vantaggio; il Torino deve tornare a vincere. Non a caso, ammonito Djalò a 6 minuti dall'ingresso. Tufano vuole trovare una soluzione e cambia ancora a centrocampo: Sabone subentra a Liema, che poco prima aveva ricevuto una botta di forza non trascurabile. Il Torino va vicinissimo al pareggio al 69', con Mangiameli che riceve in area, con un controllo orientato si porta davanti a Cassin e conclude con un tiro piazzato che sembra destinato all'angolino basso. Cinque centimetri impediscono ai granata di pareggiare i conti. Toro molto poco lucido dal gol a questa parte: i granata sbagliano in attacco e in fase di costruzione Djalò regala all'Udinese il pallone che per poco non vale il raddoppio. Evidenti problemi di concretizzazione in avanti portano Tufano a fare una doppia sostituzione offensiva: Perciun e Zaia vengono rimpiazzati da Acar e Jatta al 76'. All'84' il Toro ottiene l'occasione di cui aveva bisogno: Sabone atterrato in area da Shpuza e calcio di rigore. Parte Gabellini ma Cassin para, esulta e salva il vantaggio. Momento nero per i granata, che tengono acceso il lumicino della speranza al momento della segnalazione di sei minuti di recupero. A salvare il risultato è proprio l'uomo più atteso: nel corso del quarto minuto di recupero Gabellini riceve in mezzo all'area un preciso passaggio di Cacciamani. Il numero 9 granata incrocia e firma il pari. Termina così la gara con i granata che riacciuffano il pareggio in extremis. Non poco da rimpiangere per i ragazzi di Tufano, che, oltre al rigore, hanno avuto molte occasioni non concretizzate.

Primavera, Udinese-Torino: il tabellino — UDINESE-TORINO 1-1

Marcatori: 59' Vinciati (U), 90' + 4 Gabellini (T)

UDINESE: Cassin; De Paoli, Lazzaro (54' Shpuza), Bozza, Bonin (89' Vettor), Cosentino (78' Owusu), Busolini, Conti (89' Dal Vi), Vinciati (78' Xhavara), El Bouradi, Marello. A disposizione: Kristiancig, Polvar, Del Pino. Allenatore: Bubnjic.

TORINO (3-4-1-2): Siviero; Olsson, Mendes, Mullen; Zaia (76' Jatta), Rossi (59' Djalò), Liema (66' Sabone), Cacciamani; Perciun (76' Acar); Franzoni (59' Mangiameli), Gabellini. A disposizione: Plaia, Proietti, Desole, Sow, Marchioro, Dimitri. Allenatore: Tufano.

Ammoniti: 57' Rossi (T), 65' Djalò (T), 84' Shpuza (U)