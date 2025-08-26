Supercoppa Primavera, l’Inter si aggiudica il trofeo: Cagliari battuto ai rigori

Si è disputata oggi - martedì 26 agosto - la finale della Supercoppa Primavera che vedeva opporsi l'Inter (vincitrice dell'ultimo Scudetto) e il Cagliari (detentore della Coppa Italia Primavera). Presso l'Arena Civica Gianni Brera a Milano, i nerazzurri sono riusciti a piegare i rossoblù ma non senza dover faticare molto e rischiando di uscire sconfitti. A passare in vantaggio nel primo tempo è stata infatti la formazione sarda con Trepy ma poi al 29' Mosconi ha pareggiato per l'Inter. Il Cagliari non demorde e otto minuti più tardi trova il gol del 2-1 firmato da Mendy ma poi nella ripresa a pochi minuti dal 90' ci pensa Lavelli a siglare il gol del pareggio. La partita si protrae così ai calci di rigore dove i nerazzurri sono più freddi e vincono segnando tutti e cinque i penalty contro i tre dei rossoblù. La formazione milanese allenata dall'ex giocatore del Torino, Benny Carbone, riesce così a far sua la Supercoppa Primavera 2025.