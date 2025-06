Torino, annunciate le panchine del Settore giovanile: le scelte

Giovanili, Ludergnani punta sulla continuità in panchina. Resta da sciogliere solo l'Under 16

La Primavera riparte da Christian Fioratti, come ormai era noto da qualche giorno. Il tecnico, da quasi quindici anni in granata, inizierà il prossimo anno da dove aveva terminato: alla guida dell'Under 20 dove ritroverà i suoi 2007. Confermato anche Michele Vegliato, fresco scudettato: per l'ex Alessandria è stato importante il percorso in Under 18 nell'ultima tranche di campionato, categoria su cui siederà anche nella prossima stagione. Terzo anno di fila in Under 17 per Fabio Rebuffi, anche lui resta in granata e sempre sulla categoria di cui ormai è specialista e con cui ha portato a casa uno scudetto con i classe 2008. Fisso infine il posto di Riccardo Catto, a cui spetterà nuovamente la guida in Under 15. Resta solo una panchina: l'Under 16. La categoria, quest'anno allenata prima da Vegliato e poi da La Rocca è in cerca di un nuovo padrone. Ludergnani ha affermato: "La Rocca è uno di noi, ma con lui stiamo valutando un progettospecifico". Possibile che a La Rocca venga riaffidato quindi il ruolo di coordinatore e collaboratore all'interno del Settore giovanile, oppure che venga ritagliata per lui un'altra veste. L'unico punto interrogativo al momento è l'Under 16, nodo che sarà sciolto nelle prossime settimane.