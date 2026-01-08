Torino, chi è Acquah: il capitano della Primavera su cui ha messo gli occhi il Genoa

Tutto il Settore giovanile in granata, ora ha le chiavi del centrocampo della Primavera. Il Genoa lo osserva, intanto il Toro lo chiama in A

Irene Nicola Redattore 8 gennaio - 12:29

La prima convocazione in Serie A non si scorda mai. Settimana scorsa era capitato a Mattia Pellini, con l'Udinese è toccato a un altro volto della Primavera: Wisdom Acquah. Il lavoro del centrocampista cresciuto in granata lo ha portato dall'Under 15 alla Primavera e ora ai primi passi con Marco Baroni. Un premio per l'attuale capitano della squadra di Baldini, un giocatore che ha sempre lavorato e che passo dopo passo si sta ritagliando un posto sempre più importante attirando anche gli occhi di altri club di Serie A, Genoa su tutti nelle ultime ore. Scopriamo ora chi è Wisdom Acquah e perché la convocazione può essere un segnale anche in ottica mercato.

Torino, Acquah un veterano delle giovanili: dai quarti scudetto Under 15 al tricolore in Under 18 — Il percorso di Acquah è sempre stato legato a doppio filo con i colori granata. Il centrocampista centrale alle dipendenze di Baldini è uno dei giocatori con la più lunga permanenza al Toro, un legame proseguito nel corso di tutto il Settore giovanile. Il ghanese ha ricoperto un ruolo centrale in granata a partire dall'Under 15. Era uno dei riferimenti a centrocampo nei 2007 allora guidati da La Rocca e fermatisi alle soglie della semifinale scudetto. Lo è stato anche più avanti in Under 16, Under 17 e Under 18. Acquah ha tenuto la media dei mille minuti giocati a stagione, dimostrandosi costante e crescendo di anno in anno in termini di qualità. Nel corso dello scorso ha vinto lo scudetto in Under 18 e a partire da questo campionato ha iniziato il cammino in Primavera.

Torino, Acquah e uno spazio sempre maggiore in Primavera con fascia al braccio — In Primavera il protagonismo è arrivato con il tempo. Nelle prime settimane non sono mancati i ballottaggi a centrocampo. Poi l'infortunio di Liema Olinga a inizio stagione ha liberato uno slot e costretto a ridisegnare il reparto. Acquah in quel momento ha saputo sfruttare la sua occasione, assicurandoselo. A metà settembre la prima titolarità con Fioratti, poi il cambio tecnico con l'arrivo di Baldini. La valutazione è stata la stessa: Acquah merita un posto da titolare. E così ha detto il campo, con il ghanese che ha scontato solo un'assenza da settembre a oggi. Nel centrocampo a tre Acquah si posiziona come vertice basso. A lui spetta l'impostazione, il giro palla e l'avvio dell'azione. Ma non solo, perché Acquah rappresenta un fattore aggiunto in contenimento, considerando che difficilmente si tira indietro nei contrasti e che sa essere un difensore aggiunto quando la situazione lo richiede. Sta lavorando e deve lavorare molto per proseguire nel percorso di crescita, trovando più qualità nelle giocate. La strada però è quella giusta e la prima convocazione in Serie A un traguardo che premia il lavoro. Il fatto che sia arrivato all'indomani dell'interesse di mercato del Genoa per il centrocampista è un segnale chiaro: il futuro può parlare granata ed è ancora da scrivere.