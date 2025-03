Torino, chi è Fioratti: in granata dal 2012, in Primavera tre anni di apprendistato

Fioratti torna in Primavera dopo i tre anni con Coppitelli e Scurto e dopo una grande stagione in Under 18

Irene Nicola Redattore 17 marzo 2025 (modifica il 17 marzo 2025 | 11:08)

A volte ritornano. Christian Fioratti aveva salutato la Primavera in estate, forte del desiderio di tornare in panchina dopo tre anni da vice, prima al seguito di Coppitelli e poi di Scurto. Il desiderio viene accolto dal Toro, che punta su Fioratti e gli consegna in estate la guida dell'Under 18. Un'opportunità importante, che il tecnico sfrutta nel migliore dei modi costruendo mattone dopo mattone una squadra sempre più coesa e convincente, con merito in lotta per la vetta del campionato. Il lavoro di Fioratti non è passato inosservato a occhi esterni e interni. Così quando si è trattato di scegliere la nuova guida tecnica della Primavera, Ludergnani ha deciso di promuovere l'allenatore dell'Under 18 dandogli una nuova opportunità. Scopriamo meglio ora chi è Fioratti.

Torino Primavera, Fioratti si prende la Primavera: il percorso in granata — Il percorso di Christian Fioratti è legato a doppio filo con il Torino. I colori granata infatti hanno accompagnato il nuovo tecnico della Primavera per gran parte della sua vita. Prima il percorso nel Settore giovanile da giovane calciatore, poi la scelta di allenare e di tornare in quel Toro dove era cresciuto nel 2012. Da allora sono passati 13 anni, un lungo arco di tempo in cui Fioratti si è dedicato con passione alla cantera granata. Ha allenato negli anni tutte le categorie giovanili, accumulando esperienza e diventando un punto di riferimento. Parliamo di un allenatore molto preparato, che ha sempre lavorato per far crescere i propri ragazzi e valorizzarli, primo aspetto da perseguire in un Settore giovanile. Inoltre si è dimostrato particolarmente attento al lato tecnico, tanto nelle categorie inferiori tanto in quelle superiori, come dimostra anche il percorso in Under 18.

Torino Primavera, Fioratti: "Fare da vice in Primavera è stata una grande scuola" — La panchina della Primavera è un ulteriore salto e un nuovo banco di prova per Fioratti, al ritorno in Under 19 ma questa volta da prima guida. Sarà una nuova avventura, ma non un salto nel vuoto. Fioratti conosce il campionato Primavera 1 e le sue dinamiche, lo ha studiato bene e con grande umiltà nei tre anni da secondo con Coppitelli e Scurto, allenatori con cui era incaricato di diversi aspetti nella gestione tecnico-tattica della partita. Lo stesso Fioratti, al termine della sua ultima gara in Under 18, vinta contro il Parma, ha raccontato ai nostri microfoni: "Per tre anni ho fatto il secondo in Primavera, per me è stata una scuola. Ho ammirato tanto gli allenatori con cui ho lavorato e quelli che abbiamo affrontato. Mi son creato qualcosa di personale, di mio, che sto cercando di trasmettere ai ragazzi". L'Under 18 ha recepito i dettami del tecnico alla perfezione e li ha messi in pratica. Ora Fioratti sarà chiamato a trasmetterli anche alla Primavera, alle prese con un periodo delicato e con una lotta salvezza che fino a qualche mese fa non si profilava. Al servizio dei granata un tecnico attento, preparato e legato al Toro, pronto a fare da timoniere.