Torino, chi è Luongo: fantasia e personalità per i sogni in granata e azzurro

Sognava lo scudetto con il Torino e lo ha vinto, parla per lui una crescita costante non solo in granata ma anche con l'Italia

Irene Nicola Redattore 22 novembre - 06:30

Andrea Luongo è un punto di riferimento per l'Italia. Lo è ormai da tempo, in un percorso di crescita che ne sta mettendo in luce le potenzialità tecniche ma anche la capacità di essere trascinatore. Due aspetti che chi segue le giovanili del Torino ha visto prima ancora in maglia granata, colore a cui il classe 2008 è molto legato e con cui ha già iniziato a realizzare i suoi sogni.

Luongo, da Napoli alla Peluso Academy fino alla chiamata del Torino — Il percorso di Luongo inizia dalla Campania, da Napoli. Nato il 16 febbraio 2008, Andrea inizia ad avvicinarsi a calcio come tanti bambini da piccolo, bussando alle porte di una società sportiva per la prima volta a 5 anni. La Gioventù Partenope diventa il luogo in cui la passione per il calcio inizia a prendere campo. Per sette anni è casa, fino all'approdo alla Peluso Academy a 12 anni. È l'età in cui si prepara il salto al Settore giovanile e per alcuni giovanissimi talenti è anche il momento in cui diventa concreto l'interesse delle squadre professioniste. La chiamata per Luongo arriva dal Torino a settembre 2023 con la possibilità di entrare a far parte del vivaio granata a partire dalla formazione Under 15.

Luongo e il Torino, dall'Under 15 allo scudetto in Under 17 — Luongo abbraccia la nuova avventura e lascia così Napoli. In granata si apre la possibilità di fare un percorso lungo, che vede il classe 2008 stagliarsi ben presto tra i protagonisti. Andrea è un giocatore che si fa apprezzare per duttilità. La fantasia che ne caratterizza le giocate lo ha spesso collocato sulla trequarti in granata, ma non solo perché negli anni, e anche con l'Italia, ha giocato anche come mezz'ala o come esterno d'attacco spaziando in campo. E anche gli idoli riflettono la volontà di poter essere il più completo possibile: Neymar per il modo di giocare, ma anche Ricci e Barella tornando in mediana. Dopo essere passato da Under 15 e Under 16, risultando sempre tra i migliori in rosa, Luongo disputa una stagione di assoluto livello in Under 17 nella scorsa stagione. In maglia granata insegue a lungo un sogno che spesso non si dice per scaramanzia ma che Andrea invece non ha avuto timore di esplicitare quando tutto era ancora da decidere: "Vincere lo scudetto con il Torino". A volte i sogni diventano realtà e così è stato. L'Under 17 di Rebuffi si qualifica alle fasi finali da seconda in campionato, dopo aver battuto la capolista Juventus in entrambi i derby: Luongo è tra i suoi elementi di spicco con quasi 1700 minuti all'attivo, impreziositi da 7 gol e 2 assist. Nelle fasi finali, si conferma: gol ai quarti all'Inter, in semifinale all'Udinese e ultimo rigore calciato e siglato per il titolo di campioni d'Italia.

Luongo, il futuro non attende: il salto in Primavera e le conferme con l'Italia U17 — Terminata la stagione, Luongo compie un doppio salto di categoria come il compagno Carrascosa. Niente Under 18, ma è immediato il passaggio in Primavera, categoria a cui si sta iniziando a mettere alla prova. Nel frattempo si è confermato anche l'impegno per l'Italia. Anche in maglia azzurra Luongo si era posto due obiettivi: staccare il pass per gli Europei dello scorso settembre e uno ancor più prestigioso per i Mondiali. Due traguardi raggiunti. Nella rassegna continentale, gli Azzurrini arrivano fino alla semifinale quando sono costretti a fermarsi con il Portogallo, poi titolato. I Mondiali stanno rimettendo in luce un'Italia ancora brillante dove Luongo è protagonista. Fin qui ha giocato 368 minuti con una media di 63 minuti a partita, in cui incidono i due spezzoni finali giocati con Sudafrica e Uzbekistan con quattro partite da titolare su sei complessive. La semifinale raggiunta dopo aver battuto il Burkina Faso è l'ennesima prova di un gruppo affamato, la continuità di prestazioni fornita dal giocatore del Torino è un'ulteriore dimostrazione di forza e prospettive da scrivere anche in granata. Non a caso il club lo ha già blindato con un contratto professionistico fino al 2028.