Torino, chi è Siviero: dal Vicenza alla Primavera granata, ora i Mondiali in Cile

Cresciuto nelle giovanili del Vicenza, Siviero con gli anni inizia a mettersi sempre più in mostra. Il giovane portiere biancorosso cattura l'attenzione e continua a crescere fino a quando raggiunge il punto di svolta: la stagione 2023-2024. Siviero è titolare in Primavera 2 per il Vicenza, ma gioca solo dodici partite perché nel mentre inizia a collezionare le prime convocazioni con i professionisti tra Serie C e Coppa Italia. Nel lotto degli estimatori di Siviero c'è anche Ludergnani, che punta sul giovane portiere e ottiene la possibilità di presentarlo al Torneo di Viareggio come prestito. Siviero viene consegnato ad Antonio La Rocca, al timone della formazione U18, e scende in campo per la prima volta in maglia granata nel 2-2 con il Brazzaville ai gironi e negli ottavi vinti per 3-0 contro la Lucchese. Terminato il torneo ai quarti, Siviero torna al Vicenza ma è un rientro momentaneo. Il Toro - che come tanti club valuta prospetti futuribili nello storico torneo testando i giocatori grazie al meccanismo dei prestiti - ha già deciso come muoversi e fa la sua mossa nel mercato estivo.

Torino, chi è Siviero: sei mesi da vice in granata, poi il sorpasso a Plaia e la titolarità anche con Fioratti

Il 21 luglio 2024 il Toro dà l'annuncio ufficiale: Lapo Siviero è un nuovo giocatore granata. La formula scelta dal club è quella del prestito biennale con opzione per l'acquisto a titolo definitivo nel giugno 2026. Siviero approda in granata e si mette a disposizione del tecnico Felice Tufano. Inizialmente gli è davanti nelle gerarchie Francesco Plaia, anche lui neo acquisto ma prelevato dallo Spezia. Per sei mesi Siviero si siede dunque in panchina, ricoprendo il ruolo del secondo portiere. Poi però le cose mutano. Il Toro sceglie di cambiare anche tra i pali e Siviero inizia a prendersi più spazio. Piace particolarmente dell'ex Vicenza la capacità di giocare il pallone anche con i piedi, oltre all'abilità tra i pali. Ritenuto moderno nell'interpretazione del ruolo, Siviero scavalca Plaia. Con l'esonero di Tufano, si apre il dubbio che le gerarchie possano di nuovo cambiare. Non succede, Fioratti conferma Siviero come primo. Nella stagione 2025-2026, quella appena iniziata, il 23 granata è ancora il riferimento. Premiato come miglior portiere al Mamma e Papà Cairo in agosto dopo la prestazione decisiva ai rigori con il Milan e dopo il trofeo vinto in finale, Siviero mette la testa al campionato e fin qui è stato un punto fermo con Santer alle sue spalle. Il Toro sta vivendo alti e bassi, nel mentre si è aperta però la possibilità Italia. Siviero è stato chiamato nelle ultime amichevoli azzurre da Carmine Nunziata e alla fine ha raccolto la convocazione per difendere i pali della nazionale in Cile. Un'occasione da cogliere. Con il granata Nunziante dell'Udinese e Seghetti del Livorno.