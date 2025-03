Torino, domani la prima di Fioratti con la Primavera: obiettivo la salvezza

Dopo il cambio in panchina con l’addio di Tufano, Fioratti inizia la sua avventura e dovrà risollevare le sorti dei granata

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 29 marzo - 11:32

Dopo lo scossone, ora è il momento delle risposte. La Primavera del Torino domani alle 15 sfiderà l’Empoli in un match importante in ottica salvezza e lo farà con la sua nuova guida tecnica, quel Fioratti che è in granata praticamente da sempre e ha allenato in tutte le categorie giovanili. Per lui domani sarà l’esordio da allenatore in Primavera, un giorno importante per lui, ma ancor di più per il Toro, che non si può permettere errori.

Primavera: il Torino di Fioratti sfida l’Empoli per la salvezza — La sfida è di fatto uno scontro diretto. Per i granata la sconfitta vorrebbe dire rimettere in gioco i toscani che al momento sono a -8 proprio dal Toro e occupano il 17° posto, ovvero la prima posizione che porterebbe ai playout. Per questo motiva la squadra di Fioratti dovrà fare di tutto per vincere. I 3 punti permetterebbero ai granata di allontanarsi quanto basta dalla zona calda della classifica e vivere un finale di stagione più tranquillo. In caso di sconfitta, invece, la situazione si complicherebbe e non poco. La distanza si riducerebbe troppo e il rischio di dover affrontare i playout diventerebbe molto più concreto.

La curiosità dunque è nel vedere non solo come affronterà la partita la squadra di Fioratti, ma anche come abbia reagito dopo il cambio in panchina. Le difficoltà recenti erano palesi, ora non rimane che vedere cosa è cambiato. Il neo tecnico granata ha grande esperienza e parte di questa l’ha accumulata anche nel Primavera 1 quando ha lavorato con Coppitelli e con Scurto. Adesso ha la chance di salvare il suo Toro e giocarsi la possibilità di essere confermato sulla panchina per la prossima stagione. La sua esperienza e la sua capacità di lavoro con i giovani saranno la chiave per svoltare in questo finale di stagione.