Resta solo più in gara l'Under 18 per il Settore giovanile maschile granata. Under 17, Under 16 e Under 15 hanno chiuso i rispettivi campionati venendo eliminati nelle fasi finali. La Primavera ha salutato sabato la stagione con l'ultima gara contro il Milan. Solo la squadra di Vegliato è ancora impegnata con le partite finali di regular season, partite che saranno decisive. Beffa per i granata nel weekend con il Parma, che passa al 93' e manda il Toro ko. Di seguito il resoconto completo.

UNDER 18

Torna a cadere l'Under 18, a cui manca il tassello per la continuità contro il Parma. In una gara in cui sarebbe stato importante raccogliere punti per sfruttare il più possibile lo scontro diretto tra Atalanta e Cesena, il Torino è costretto a cedere con l'amarezza di averlo fatto al 93'. La partita in realtà è in salita fin dal primo tempo perché Burcar e Scarlato portano il Parma sul doppio vantaggio. Poi però la squadra di Vegliato si scuote e riesce a reagire: Turola va ancora a segno (quinta volta in campionato), poi Cantarella impatta il risultato sul 2-2. Un punto andrebbe ancora bene, considerando la rimonta necessaria per ottenerlo poi però all'ultimo arriva il gol beffa di Tognaccini a costringere i granata al ko. Con questo risultato il Torino scivola fuori dalla zona playoff, pur restandone ancora agganciato. Il Cesena, vincendo 2-0, si prende il quarto posto a quota 58 punti. L'Atalanta resta a 55, ma è avanti rispetto alla squadra granata perché, a parità di scontri diretti e differenza reti negli scontri diretti, è premiata per la miglior differenza reti in campionato (+29 vs +9). Le ultime due giornate saranno fondamentali per il Toro.

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Under 18, il tabellino di Parma-Torino

Marcatori: 22’ Burcar (P), 39’ Scarlato (P), 56’ Turola (T), 72’ Cantarella (T), 90’+3 Tognaccini (P)

PARMA: Cantarelli, Pajsar (46’ Chiesa), Venturi, Diallo, Tognaccini, Hartley (46’ Fiorasi), D’Amico (64’ Bellofiore), Brizi (83’ Turolo), Rosengren (64’ Diagne), Burcar (78’ Parafioriti), Scarlato (78’ Po). A disposizione: Costoli. Allenatore: Bernardi.

TORINO: Biondi, Manzi (75’ Cekrezi), Davia (87’ Odendo), Cantarella, Roda, Amisano (65’ Musat), Turola (75’ Rivas), Ramondetti, Falasca, Luongo, Ballanti. A disposizione: Martena, Moretti, Juhasz, Penkov, Macnack. Allenatore: Vegliato

Ammoniti: 20’ Hartley (P), 62’ Rosengren (P)

Under 18, la classifica

Inter 75 (34), Roma 73 (35), Bologna 64 (33), Genoa 59 (33), Cesena 58 (34), Atalanta 55 (34),, Fiorentina 53 (33), Napoli 52 (34), Parma 47 (34), Monza 42 (34), Lazio 41 (34), Sassuolo 41 (34), Hellas Verona 40 (33), Lecce 39 (34), Milan 38 (34), Cremonese 34 (34), Frosinone 23 (34), Cagliari 13 (35)

FEMMINILE

L'inizia come meglio non avrebbe potuto il percorso nella corsa scudetto. Dopo una lunga attesa, il Toro è sceso in campo per la prima gara del suo triangolare contro l'Angelo Baiardo. Il verdetto parla di un'egemonia: 9-0, con triplette di Giada Guarini ed Elena Longo a cui si aggiungono la doppietta di Nicole Nardi e il gol di Giulia Gullo. Con un'inizio così le granata vedono più vicina la semifinale. L'si impone con il Sedriano e tiene vivo il discorso qualificazione ai quarti di finale. Il 4-0 maturato fuori casa premia ancora le torelle, brave a chiudere la pratica senza problemi grazie alla doppietta di Aurora Panzeca e ai gol di Noemi Giachero e Martina Medugno. Il secondo posto sembrava irraggiungibile, ora non lo è più. Sarà decisivo lo scontro con la Sampdoria settimana prossima. Il Toro, indietro di 3 punti e sconfitto all'andata, dovrà cercare la vittoria e far sì che la differenza reti non premi le blucerchiate (che si erano imposte alla settima giornata per 2-1). Le granata si giocheranno il tutto per tutto. Vince infine l', con il pokerissimo rifilato al San Giorgio in una gara in cui spicca la doppietta di Beatrice Sacchi e gli acuti di Marta Tamburella, Sofia Aniello e Lisa De Cristofaro. Il Toro resta in testa con un dominio incontrastato.

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Femminile, i risultati del weekend

(Quarti di finale scudetto):

Marcatrici granata: Giada Guarini (x3), Elena Longo (x3), Nicole Nardi (x2), Giulia Gullo

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): San Giorgio-Torino 0-5

Marcatrici granata: Marta Tamburella, Lisa De Cristofaro, Beatrice Sacchi (x2), Sofia Aniello

UNDER 15 (Fase Interregionale): Sedriano-Torino 0-4

Marcatrici granata: Aurora Panzeca (x2), Noemi Giachero, Martina Medugno

Femminile, le classifiche

(Fase Nazionale, Quarti scudetto):, Rinascita Doccia 0 (1), Angelo Baiardo 0 (1)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, Fase 2): Torino 36 (13), Venaria 28 (13), Aosta 23 (13), Independiente 18 (13), San Giorgio 18 (13), Cit Turin 13 (13), Borgo Vittoria 5 (12), Mappanese 1 (12)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 39 (13), Sampdoria 29 (13), Torino 26 (13), Como Women 19 (13), Genoa 11 (13), Sedriano 11 (13), Como 9 (13), Venaria 4 (13)