Torino, la giornata: la Primavera di Baldini affronta il Lecce

Mancano pochi giorni a Natale e la settimana si apre con un match importante per la Primavera di Baldini. Oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 11, va in scena una sfida delicata tra due squadre in cerca di riscatto. Da un lato il Torino, padrone di casa, reduce dal pareggio esterno per 2-2 contro la Lazio: i granata hanno finora raccolto 11 punti, frutto di due vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, con 16 gol segnati e 29 subiti. Dall’altro il Lecce, che arriva dalla pesante sconfitta interna per 3-0 contro il Napoli. I giallorossi contano 17 punti, con quattro successi, cinque pareggi e sette sconfitte, 20 reti realizzate e 25 incassate. Una gara che pesa molto per entrambe: Torino penultimo e Lecce diciottesimo, due squadre accomunate dal bisogno di punti preziosi per risalire la classifica.