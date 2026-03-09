Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino, la giornata: Primavera impegnata alle 11 per la trasferta di Lecce

la giornata

Torino, la giornata: Primavera impegnata alle 11 per la trasferta di Lecce

Torino, la giornata: Primavera impegnata alle 11 per la trasferta di Lecce - immagine 1
Match day in mattinata per la squadra di Baldini
Andrea Croveri
Andrea Croveri Redattore 

Ultimi giri della ventinovesima giornata del campionato Primavera 1. Questa mattina, alle ore 11, il Torino scende in campo in trasferta contro il Lecce dopo il successo per 3-1 ottenuto a Orbassano contro il Cagliari, grazie ai gol di Ewurum, Ferraris e Gabellini su rigore. I granata occupano attualmente il diciassettesimo posto in classifica, a pari punti con il Sassuolo, che però ha disputato una partita in più. Il Lecce, invece, staziona nelle zone alte della classifica: si presenta alla sfida come quinta forza del campionato, reduce dalla vittoria per 3-0 in trasferta contro la Lazio. Le reti dei salentini portano le firme di Di Pasquale, Esteban e Skovgaard. Si preannuncia una gara complicata, nella quale i granata dovranno mantenere alta l’attenzione ed evitare sbavature per portare a casa una prestazione convincente.

Leggi anche
Torino, anche senza luce Vlasic c’è: con il Parma serve il suo riscatto
Bene nonostante la sconfitta, il Toro riparte da Ismajli: ora l’esame Pellegrino

© RIPRODUZIONE RISERVATA