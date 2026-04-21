I 2008 si fanno ancora largo in Primavera. Francesco Baldini poteva contare su due di loro in rosa arrivato all'ombra della Mole, Carrascosa e Luongo, man mano però da gennaio in poi ne ha aggiunti altri, dando sempre più spazio all'annata campione in U17 lo scorso anno con Ballanti, Bonacina e non solo. L'ultimo ad avere la sua occasione è stato Patrick Odendo, un esterno alto che è al Toro da tre anni e si sta ritagliando il suo spazio.

Torino Primavera, il percorso di Odendo: dalla Spal ai colori granata

Torino Primavera, Odendo sfrutta l'opportunità di Baldini

Odendo arriva al Toro nell'agosto del 2023. Viene prelevato dalla Spal al termine del campionato Under 15, quando già aveva attirato gli occhi della nazionale italiana. Ludergnani lo porta da Ferrari a Torino, scegliendolo tra i rinforzi della nuova Under 16, assegnata al neo innesto in panchina Michele Vegliato. Il feeling è immediato, presto Odendo diventa un habitué della formazione granata con il tecnico che difficilmente se ne priva. L'anno successivo il salto in Under 17, sotto le dipendenze di Fabio Rebuffi. Si ripete di fatto lo stesso copione. Odendo si mette in mostra, è affidabile e si conferma tra i più impiegati in rosa con quasi 1500 minuti all'attivo. Chiude la stagione con una finale giocata da titolare, quella che vale il tricolore sul petto. In questa stagione Odendo ha ritrovato Vegliato in Under 18, con cui sta disputando un altro campionato da protagonista. Sempre nel giro dei giocatori più impiegati, con 4 gol all'attivo a stagione ancora da completare ha trovato più continuità anche sottoporta.Baldini ha ribadito spesso l'importanza di sfruttare le occasioni per farsi vedere ed essere tenuti in considerazione laddove si aprano delle possibilità. Il reparto offensivo era in affanno contro il Genoa: Sandrucci è ancora infortunato e sta venendo sostituito da Conzato adattato sul fronte a destra, a sinistra c'era Bonacina ma non Kugyela, designato per partire al suo posto avanzato, per un problema dell'ultimo minuto. Si è aperta quindi una possibilità per Odendo, esterno alto di ruolo naturale. In passato è stato impiegato anche in posizione più arretrata come esterno di centrocampo, ma gamba e strappo lo portano più facilmente verso il tridente d'attacco. Predilige giocare sulla corsia mancina, ma si è adattato anche sul lato opposto quando è stato necessario. In Primavera è subentrato a Bonacina, restando sul suo frangente preferito. Una ventina di minuti in campo per assaporare il salto nella categoria regina a livello giovanile, con i piedi per terra e con la consapevolezza che lavoro e opportunità potranno permettere di trovare ancora spazio.