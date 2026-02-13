Torino, Pellini in azzurro: convocato dall’Under 19 per lo stage di Novarello

Nuovo attestato di stima per Mattia Pellini. Questa volta arriva dal ct della Nazionale Under 19 Alberto Bollini, che lo ha convocato per lo stage in programma da lunedì 16 a mercoledì 18 febbraio presso il Centro Sportivo di Novarello. Il difensore centrale classe 2007, dopo una prima stagione in granata in cui si è rivelato perno della retroguardia dell’Under 18 campione d’Italia di Michele Vegliato, vanta finora 23 presenze in questa annata di Primavera e una rete al Bologna. La più grande soddisfazione è però arrivata lo scorso 27 dicembre, con la convocazione da parte di Marco Baroni con la prima squadra per l’incontro casalingo contro il Cagliari. In altre quattro occasioni è stato poi inserito tra gli schierabili tra Serie A e Coppa Italia, senza però ancora bagnare l’esordio nel calcio dei grandi. Ora, per Pellini, una nuova avventura in azzurro con l’Under 19, con cui ha raccolto finora tre presenze.
Il difensore classe 2007 prosegue la crescita tra Primavera e prima squadra e torna in Nazionale dopo le prime tre presenze con l’Under 19
