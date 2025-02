Torino Primavera, a Bologna il terzo pareggio della stagione: il dato

A Bologna il Toro torna solido, ma non ancora concreto. In trasferta trend in miglioramento

Irene Nicola Redattore 19 febbraio - 10:04

Contro il Bologna, in trasferta, il Torino Primavera porta a casa un punto. Lo 0-0 del turno infrasettimanale può essere letto sotto diverse lenti, prendendo in considerazione cosa ha funzionato e cosa invece meno. Intanto però va messo in evidenza un dato che riguarda il rendimento fuori dalle mura amiche. I granata hanno fatto grossa fatica in trasferta per tutta la stagione, da due uscite invece sono sempre andati a punti, aspetto importante in una fase della stagione dove ogni punto accumulato o perso pesa.

Torino Primavera, il dato sui pareggi in stagione — Il Torino in generale ha fatto vedere di essere una squadra che poco conosce le vie di mezzo. Tra grandi alti e bassi dello stesso tenore, i granata il più delle volte hanno o esultato o sono usciti dal campo a capo chino. Il pari con il Bologna è infatti appena il terzo di tutta la stagione per la squadra di Tufano, a fronte di 11 vittorie e 12 sconfitte. Solo la Fiorentina capolista ha meno pareggi a bilancio, mentre fa riflettere anche il dato sui ko: nessuno in top 10 ha superato la doppia cifra. Nel caso specifico di Bologna, lo 0-0 ha messo in evidenza due aspetti. Il primo, positivo, è la solidità ritrovata dopo gli errori che hanno compromesso la partita con il Genoa: contro i felsinei i granata non hanno avuto grandi sofferenze e sono stati bravi a neutralizzare l'unico vero pericolo del Bologna, Ravaglioli. Dall'altro si conferma invece un aspetto da lavorare: il Toro crea, si fa apprezzare nella versione più manovriera ma pecca nell'essere concreto al momento di finalizzare quanto creato.

Torino Primavera, classifica stabile: occhio ai tanti snodi — Il pari di Bologna in termini di classifica non smuove le acque per il Torino, fermo a metà graduatoria. I granata sono undicesimi, in una sorta di limbo insieme a un gruppo nutrito di squadre che sta cercando di riprendere il treno per insidiare quinto e sesto posto. Oltre al Torino partecipano alla corsa Monza, Verona, Lazio e Genoa: cinque squadre racchiuse nell'arco di due punti. I brianzoli hanno già giocato, come i granata, e hanno perso quindi la distanza è ora di 1 lunghezza dalla top 10. Oggi toccherà al Verona, che se la dovrà vedere con la Roma e prossimo avversario del Torino domenica. Lazio e Genoa scenderanno in campo solo giovedì in sfide agevoli e potrebbero aumentare il gap sui granata. Da monitorare in quest'ottica naturalmente anche le gare di Milan e Juventus, quinta e sesta rispettivamente. Il Torino intanto tornando da Bologna dovrà pensare al proprio: la sfida con il Verona di domenica è uno scontro diretto, da non fallire come contro il Genoa.