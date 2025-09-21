Torino Primavera, a Cesena con un obiettivo: rialzare la testa

Il giorno di Torino-Atalanta è anche vigilia per la Primavera granata. La squadra allenata da Fioratti si prepara a giocare per la seconda volta consecutiva nel posticipo del lunedì, ma questa volta in trasferta. L'obiettivo è rialzare la testa, l'occasione è la sfida al Cesena, in programma alle ore 15.

Torino Primavera, a Cesena per trovare la scintilla

Il Toro si presenta alla sfida carico emotivamente dopo gli ultimi risultati non esaltanti e con un conto da saldare dopo aver perso in extremis il confronto con il Sassuolo. In una squadra la cui priorità è compattarsi, la ricerca è improntata verso una scintilla che possa permettere di ritrovare punti ma prima ancora fiducia per costruire senza il peso dei risultati. I granata al momento sono sedicesimi con 3 punti e vogliono smuovere il proprio posizionamento. Dall'altro lato del campo ci sarà il Cesena, tredicesimo a quota 5. I bianconeri hanno pareggiato le prime due uscite con Bologna e Inter, poi una vittoria sul Lecce e infine il ko di settimana scorsa con il Verona. In ballo c'è per entrambe le formazioni la possibilità di risalire la china: il Cesena con tre punti può provare a portarsi, a seconda dei risultati di giornata, fino al settimo posto; il Torino potrebbe puntare ad agganciare l'undicesimo risalendo fino a metà classifica.