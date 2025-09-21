Toro News
Torino Primavera, a Cesena con un obiettivo: rialzare la testa

Domani tocca alla Primavera: gara dell'ex per Gabellini, Siviero presente prima della partenza per il Cile
Irene Nicola
Irene Nicola 

Il giorno di Torino-Atalanta è anche vigilia per la Primavera granata. La squadra allenata da Fioratti si prepara a giocare per la seconda volta consecutiva nel posticipo del lunedì, ma questa volta in trasferta. L'obiettivo è rialzare la testa, l'occasione è la sfida al Cesena, in programma alle ore 15.

Torino Primavera, a Cesena per trovare la scintilla

Il Toro si presenta alla sfida carico emotivamente dopo gli ultimi risultati non esaltanti e con un conto da saldare dopo aver perso in extremis il confronto con il Sassuolo. In una squadra la cui priorità è compattarsi, la ricerca è improntata verso una scintilla che possa permettere di ritrovare punti ma prima ancora fiducia per costruire senza il peso dei risultati. I granata al momento sono sedicesimi con 3 punti e vogliono smuovere il proprio posizionamento. Dall'altro lato del campo ci sarà il Cesena, tredicesimo a quota 5. I bianconeri hanno pareggiato le prime due uscite con Bologna e Inter, poi una vittoria sul Lecce e infine il ko di settimana scorsa con il Verona. In ballo c'è per entrambe le formazioni la possibilità di risalire la china: il Cesena con tre punti può provare a portarsi, a seconda dei risultati di giornata, fino al settimo posto; il Torino potrebbe puntare ad agganciare l'undicesimo risalendo fino a metà classifica.

Torino Primavera, i precedenti sul campo del Cesena: qualche sassolino c'è...

La trasferta a Cesena non porta alla mente ricordi particolarmente esaltanti per i granata negli ultimi tempi. L'anno scorso contro i bianconeri, allora in lotta per evitare la zona playout, è arrivata una sconfitta in trasferta che ha allontanato la zona playoff per Tufano. L'altro precedente non del tutto felice risale alla stagione 2022-2023, uno 0-0 con pochi sorrisi contro l'allora 18esima formazione del campionato. Sono gli unici incontri recenti registrati, per trovarne altri bisogna andare indietro nel tempo fino al 2014 con l'ultima vittoria a guida Moreno Longo. Occhio quindi a un campo che non sempre è stato agevole, anche con i favori del pronostico. Il Toro avrà a disposizione un'arma: Gabellini, il grande ex che lasciò proprio il Cesena per iniziare il cammino in granata, culminato con l'esordio in Serie A lo scorso maggio. Inoltre c'è un uomo in più: Siviero non lascerà sguarnita la porta del Toro, l'Italia U20 si raduna oggi a Roma ma il portiere granata si aggregherà solo dopo la sfida al Cesena in tempo per la partenza di martedì in direzione Cile.

