Torino Primavera, a Orbassano arriva un Monza in fiducia da provare a scalzare

Torino Primavera, la situazione resta ingarbugliata: granata a caccia di una vittoria per risollevarsi

La situazione in casa granata è sempre complessa. Nel corso dei primi tre mesi di campionato sono arrivati pochi punti e anche poche prestazioni convincenti, con solo due vittorie all'attivo. Da cinque partite il Torino ha iniziato a cercare di aggiustare il proprio bottino, ma i quattro punti ottenuti finora sono ancora pochi. La sconfitta con il Verona ha lasciato particolarmente l'amaro in bocca perché a mancare è stato soprattutto il cinismo, elemento chiave però da ritrovare con il Monza e per il proseguimento del campionato. Baldini ha voluto ribadire al termine della gara la forza con cui il gruppo sta lavorando per uscire dalle situazioni di difficoltà anche se i risultati non stanno arrivando con la continuità ricercata dal tecnico e dalla rosa. Una vittoria, anche sporca, servirebbe a dare quel respiro che il Toro ha preso solo a sprazzi per tutta la prima parte di stagione e servirebbe anche a togliere un po' di pressione legata all'obbligo di fare risultato.