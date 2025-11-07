Torino Primavera, a Orbassano arriva un Monza in fiducia da provare a scalzare

Torino Primavera, con il Monza una gara non semplice: la concretezza è ancora l'obiettivo—
La partita con il Monza non sarà una gara facile. Il Toro affronterà infatti un avversario in salute, reduce da quattro risultati utili consecutivi. I biancorossi hanno battuto il Genoa all'ultima giornata e fermato sul pari Juventus, anch'essa in difficoltà come i granata, e Milan. La fiducia a volte è fondamentale ed è ciò che forse manca in questo momento al Torino causa difficoltà. La fiducia però si acquisisce anche sul campo e a questo devono ambire i granata nella speranza che il primo passo sia solo il primo. La concretezza sarà di nuovo l'elemento chiave. La Primavera di Baldini ha urgenza di vittorie perché si trova in zona playout e deve togliersi da acque difficili. Tre punti permetterebbero ai granata di iniziare ad avvicinarsi alle zone di metà classifica abbandonando la zona rossa.
