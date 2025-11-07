tor giovanili news primavera Torino Primavera, a Orbassano arriva un Monza in fiducia da provare a scalzare

Il Torino Primavera cerca ancora la via. Dopo le sconfitte con Roma e Verona, i granata si rimettono ancora in gioco con l’obiettivo di tornare a punti e con la consapevolezza di quanto siano necessari per togliere da una situazione di...
Irene Nicola Redattore 

Il Torino Primavera cerca ancora la via. Dopo le sconfitte con Roma e Verona, i granata si rimettono ancora in gioco con l'obiettivo di tornare a punti e con la consapevolezza di quanto siano necessari per togliere da una situazione di classifica che continua a pesare sulle spalle. Per farlo sarà necessario invertire la rotta domani, sabato 8 novembre, quando a Orbassano si presenterà il Monza alle ore 15.

Torino Primavera, la situazione resta ingarbugliata: granata a caccia di una vittoria per risollevarsi

La situazione in casa granata è sempre complessa. Nel corso dei primi tre mesi di campionato sono arrivati pochi punti e anche poche prestazioni convincenti, con solo due vittorie all'attivo. Da cinque partite il Torino ha iniziato a cercare di aggiustare il proprio bottino, ma i quattro punti ottenuti finora sono ancora pochi. La sconfitta con il Verona ha lasciato particolarmente l'amaro in bocca perché a mancare è stato soprattutto il cinismo, elemento chiave però da ritrovare con il Monza e per il proseguimento del campionato. Baldini ha voluto ribadire al termine della gara la forza con cui il gruppo sta lavorando per uscire dalle situazioni di difficoltà anche se i risultati non stanno arrivando con la continuità ricercata dal tecnico e dalla rosa. Una vittoria, anche sporca, servirebbe a dare quel respiro che il Toro ha preso solo a sprazzi per tutta la prima parte di stagione e servirebbe anche a togliere un po' di pressione legata all'obbligo di fare risultato.

Torino Primavera, con il Monza una gara non semplice: la concretezza è ancora l'obiettivo

La partita con il Monza non sarà una gara facile. Il Toro affronterà infatti un avversario in salute, reduce da quattro risultati utili consecutivi. I biancorossi hanno battuto il Genoa all'ultima giornata e fermato sul pari Juventus, anch'essa in difficoltà come i granata, e Milan. La fiducia a volte è fondamentale ed è ciò che forse manca in questo momento al Torino causa difficoltà. La fiducia però si acquisisce anche sul campo e a questo devono ambire i granata nella speranza che il primo passo sia solo il primo. La concretezza sarà di nuovo l'elemento chiave. La Primavera di Baldini ha urgenza di vittorie perché si trova in zona playout e deve togliersi da acque difficili. Tre punti permetterebbero ai granata di iniziare ad avvicinarsi alle zone di metà classifica abbandonando la zona rossa.

