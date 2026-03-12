Torino Primavera, cinque granata per lo stage della Nazionale Italiana

Ottime notizie per il settore giovanile granata. Dopo una prima metà di stagione complicata, la Primavera guidata da Baldini sta attraversando una fase di crescita, sia sul piano del gioco sia a livello individuale. I recenti risultati utili hanno infatti messo in evidenza i progressi della squadra e le prestazioni di diversi giocatori. Tra questi spiccano Pellini e Acquah, convocati in Nazionale Under 19, mentre Cereser, Ballanti e Bonacina sono stati chiamati dall’Under 18. In totale, il commissario tecnico dell’Under 19, Alberto Bollini, ha convocato 15 giocatori per uno stage di tre giorni che si svolgerà a Novarello da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo. Nello stesso periodo sarà impegnata anche la Nazionale Under 18, che si prepara alla prima fase di qualificazione agli Europei Under 19. Sono quattro gli allenamenti previsti: il primo nel pomeriggio di lunedì 16, una doppia seduta martedì 17 e l’ultima sessione nella mattinata di mercoledì 18.