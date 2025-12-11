Torino Primavera, con il Genoa per trovare conferme e dare un segnale

Obiettivi diversi e negli anni tante gare pazze: a Orbassano arriva il Genoa

Irene Nicola Redattore 11 dicembre - 16:04

Il derby ha dato morale e nuova fiducia nei propri mezzi, ora il Torino Primavera deve essere bravo a incanalarli nel proseguo del campionato. Le difficoltà che la squadra di Baldini sta vivendo sono ormai note, ma nell'analizzare cosa non è andato bisogna anche dare spazio agli spiragli che sono arrivati da una partita cruciale come la stracittadina contro la Juventus. E la foga con cui il Toro ha cercato la rimonta, senza darsi per vinto è sicuramente un segnale positivo in vista della lotta salvezza.

Torino Primavera, con il Genoa è uno scontro di obiettivi: salvezza per i granata, zona playoff in casa rossoblù — Archiviata la stracittadina, una di quelle partite che si preparano da sé per motivazione, il Torino deve buttarsi nuovamente a capofitto nella lotta per salvare la categoria. Non una posizione in cui la squadra granata avrebbe pensato di trovarsi, ma in cui vi si è ritrovata e per cui ora deve lottare. Ogni avversaria è un tassello da far incastrare a partire dal Genoa, prossimo contendente in arrivo venerdì alle 16 a Orbassano. La sfida con il Grifone è uno scontro sicuramente probante contro una formazione che sta facendo bene ed è in fiducia. I rossoblù infatti occupano attualmente l'ottava posizione, ma sono incollati alla sesta piazza che vorrebbe dire i playoff. Il Torino è invece penultimo e ha un solo obiettivo: togliersi dalla zona rossa. La corsa granata è su Cagliari e Frosinone, rispettivamente a 2 e 3 punti di distacco. I sardi se la dovranno vedere con l'Inter nel weekend, i ciociari hanno invece uno scontro diretto con il Lecce davanti a sé.

Torino Primavera, con il Genoa partite mai banali — Torino e Genoa negli anni hanno dato vita a scontri mai banali. La Primavera granata è in debito di uno, avendo perso l'ultimo incrocio di Orbassano lo scorso febbraio quando il Grifone si era imposto per 2-1 avendo la meglio nonostante il momentaneo pari di Gabellini. Tolto ko di quasi un anno fa, il Torino ha uno storico positivo con il Genoa. In Liguria nella stagione 2024-2025 era arrivata una vittoria di misura timbrata sempre Gabellini, che potrà dire la sua anche questo venerdì. Le vere gare pazze tra le due contendenti risalgono però alla stagione 2023-2024: due confronti, stesso risultato con il Torino vincente per 4-3. Spesso quindi ha regnato un pizzico di follia. Ingrediente che la squadra di Baldini vuole aggiungere anche questa volta.