Torino Primavera, con il Lecce ancora un test: priorità allungare dalla zona playout

Si alza l'asticella della difficoltà per il Toro contro un Lecce lanciato in zona playoff. Baldini, squalificato, ragiona sulle scelte
Irene Nicola
Recuperate le energie dopo la vittoria sul Cagliari, il Torino Primavera si è subito messo al lavoro per preparare la seconda partita in sei giorni. Nel posticipo di domani, lunedì 9 marzo, alle ore 11 i granata di Baldini scenderanno in campo per affrontare il Lecce in terra salentina.

Primavera, Lecce e Torino sono tra le squadre che stanno meglio in campionato

L'incrocio con il Lecce è una sfida che mette di fronte due delle squadre che, rendimento alla mano, stanno meglio in questo momento. I salentini hanno raccolto 11 punti nelle ultime 5 partite: nessuno ha fatto meglio, solo la Fiorentina ha tenuto lo stesso passo. I granata però hanno avuto il secondo miglior riscontro del campionato nello stesso arco temporale: 10 punti, gli stessi che ha fatto registrare la Roma. In questo quartetto di squadre il Toro rappresenta l'eccezione: Fiorentina e Roma sono le prime due della classe, il Lecce è in piena lotta per i playoff scudetto. La squadra di Baldini invece si è appena tirata fuori dalle sabbie mobili della zona playout, ma ora è chiamato ad allungare. Il Napoli ha vinto lo scontro diretto con il Sassuolo, esito che per il Toro vuol dire due cose. I partenopei si sono portati al quindicesimo posto, sorpassando e portandosi a +2 sui granata. Dall'altro lato la sconfitta degli emiliani dà una grande opportunità ad Acquah e compagni: una vittoria a Lecce vorrebbe dire mettere una distanza di tre punti dalla zona playout, un primo margine.

Primavera, Baldini out con il Lecce. Sulle scelte diversi nodi da sciogliere

Il Lecce tra le mura amiche è stato permeabile nelle ultime uscite, nonostante un rendimento complessivo assolutamente positivo. Sono infatti arrivati due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare: alla sconfitta con la Roma hanno fatto seguito il pari con il Cesena e un pari poco soddisfacente con il Frosinone. Il Toro in stagione non ha sempre fatto bene in trasferta, come in casa, ma è reduce dalla vittoria sul Napoli, anche se prima si era fatto piacere meno nel pari con il Bologna e nel ko con il Frosinone. I precedenti quindi lasciano aperti scenari diversi sia per il Torino sia per il Lecce. Sulla carta i salentini partono con i favori del pronostico, ma dovranno comunque fare i conti con una squadra rivitalizzata. Assicura Baldini: "In questo momento non è semplice per nessuno giocare con il Torino". Il tecnico non sarà in panchina in Puglia per squalificato per aver "assunto un atteggiamento irrispettoso" nei confronti del direttore di gara all'intervallo della gara con il Cagliari. Da capire invece quale sarà la gestione delle forza: Bonacina era stato assente causa virus intestinale contro i sardi, Pellini e Tonica accusano un po' di fatica, Acquah anche ha speso tanto negli ultimi tempi mentre Liema Olinga è la certezza avendo potuto parzialmente rifiatare.

