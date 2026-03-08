Torino Primavera, con il Lecce ancora un test: priorità allungare dalla zona playout

Primavera, Baldini out con il Lecce. Sulle scelte diversi nodi da sciogliere

Il Lecce tra le mura amiche è stato permeabile nelle ultime uscite, nonostante un rendimento complessivo assolutamente positivo. Sono infatti arrivati due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare: alla sconfitta con la Roma hanno fatto seguito il pari con il Cesena e un pari poco soddisfacente con il Frosinone. Il Toro in stagione non ha sempre fatto bene in trasferta, come in casa, ma è reduce dalla vittoria sul Napoli, anche se prima si era fatto piacere meno nel pari con il Bologna e nel ko con il Frosinone. I precedenti quindi lasciano aperti scenari diversi sia per il Torino sia per il Lecce. Sulla carta i salentini partono con i favori del pronostico, ma dovranno comunque fare i conti con una squadra rivitalizzata. Assicura Baldini: "In questo momento non è semplice per nessuno giocare con il Torino". Il tecnico non sarà in panchina in Puglia per squalificato per aver "assunto un atteggiamento irrispettoso" nei confronti del direttore di gara all'intervallo della gara con il Cagliari. Da capire invece quale sarà la gestione delle forza: Bonacina era stato assente causa virus intestinale contro i sardi, Pellini e Tonica accusano un po' di fatica, Acquah anche ha speso tanto negli ultimi tempi mentre Liema Olinga è la certezza avendo potuto parzialmente rifiatare.