Torino Primavera, confermarsi è la priorità: il Frosinone è un banco di prova

Due settimane di sosta per costruire, il Frosinone per mettersi alla prova e cercare l'equilibrio che fin qui è sempre mancato

Irene Nicola Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 17:40)

Archiviata la sosta delle nazionali, il Torino Primavera si prepara a tornare in campo. Dopo aver riassaporato il gusto della vittoria, la squadra granata va in cerca di conferme per evitare che i tre punti raccolti in Sardegna siano solo un unicum come successo dopo la vittoria contro il Napoli. Il Toro deve trovare equilibrio e ogni gara deve essere una prova di maturità. La prima occasione per dimostrare di aver iniziato a percorrere la strada giusta è il Frosinone, prossimo avversario atteso a Orbassano per la partita in programma domani, sabato 18 ottobre, alle ore 11.

Torino Primavera, dove eravamo rimasti prima della sosta — Sono passate due settimane dall'ultimo impegno ufficiale del Torino Primavera. I granata sono tornati alla vittoria contro il Cagliari dopo oltre quaranta giorni di attesa, hanno preso finalmente respiro in classifica togliendosi dalla zona playout e hanno potuto programmare con maggiore serenità il ritorno in campo. Poi è arrivata la sosta, nel momento più propizio per il Torino. Il lavoro con Baldini, subentrato in corsa in panchina a fine settembre, è ancora alla sua fase iniziale. Le prime due gare hanno portato una sconfitta, contro il Parma, e una vittoria, contro il Cagliari. Sono arrivate una dietro all'altra con poco tempo di programmare e scandagliare il gruppo. Le due settimane di stop al campionato per via della sosta nazionali hanno permesso un lavoro più estensivo in casa granata, anche se a organico ridotto (Perciun, Luongo, Kugyela e Kirilov hanno lasciato Torino). Un'occasione da sfruttare per provare meccanismi, giocate e lavorare sulle richieste da attuare in campo contro il Frosinone.

Torino Primavera, il Frosinone è un'altra prova di maturità — Torino e Frosinone navigano in acque di classifica abbastanza simili. I ciociari occupano attualmente la 13esima posizione con 8 punti all'attivo, i granata inseguono al 16esimo con un totale di 6. Entrambe le formazioni hanno avuto momenti di difficoltà in questo inizio di stagione. Il Frosinone, neopromosso, ha iniziato per la verità benissimo con due vittorie nelle prime due uscite; poi sono arrivati due soli pareggi nelle restanti quattro in cui il calendario è stato oggettivamente complicato. Il Torino invece ha avuto una prima parte di stagione molto più complessa in cui i risultati sono mancati quasi sempre. L'obiettivo di Zaia e compagni è risalire, quantomeno per consolidare il proprio posizionamento in classifica, e mostrare un'identità più consolidata in campo. I precedenti in casa Torino sono favorevoli alla squadra di Baldini: gli ultimi incontri sono tutti recenti e hanno premiato sempre i granata. Servirà confermarlo, l'equilibrio è la priorità.