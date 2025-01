Torino Primavera: contro l’Inter missione per la prima vittoria del 2025

La Primavera del Torino è ancora a caccia della prima vittoria del 2025. Sabato contro l’Inter sarà una sfida difficile, ma forse anche per questo potrebbe riportare il giusto focus tra i ragazzi di Tufano. Le difficoltà dell’ultimo mese e mezzo ci sono, ma allo stesso tempo potrebbe bastare pochissimo per ridare serenità a un gruppo che in questo momento sta navigando in cattive acque non per questioni tecniche, ma puramente mentali.