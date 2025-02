Torino Primavera, contro l’Inter una vittoria di testa: ora la continuità

La vittoria dopo 40 giorni dà morale al Toro, Tufano premia la risposta dei suoi alle difficoltà

Irene Nicola Redattore 2 febbraio - 19:00

La vittoria che tanto il Torino Primavera aveva cercato e inseguito è finalmente arrivata nello scontro che sulla carta, classifica alla mano, avrebbe avuto il maggior tasso di difficoltà: la sfida contro l'Inter. Tutto ciò che non era girato nelle scorse uscite, a volte sfortunatamente altre per demerito, contro i nerazzurri è riuscito. Era la partita che serviva, perché ha messo da parte gli errori costati caro nelle ultime uscite mostrando una squadra tanto solida nel difendersi quanto cinica nel portare a casa il risultato. Due elementi che spesso negli ultimi due mesi si erano visti a sprazzi e che sono stati invece centrali contro l'Inter. Ma soprattutto, come ha spiegato anche Tufano, a far la differenza è stata la testa.

Torino Primavera, vittoria di testa contro l'Inter — Quando si vive un momento complicato in cui mancano i risultati è sempre difficile trovare il bandolo della matassa. Succede nelle prime squadre quando si è già professionisti e inevitabilmente accade anche in Primavera. Il Toro ha vissuto questo, passando da un passo da altissima classifica a ottobre e novembre a uno da bassa tra dicembre e gennaio. In questi momenti due cose sono importanti. Primo: continuare a lavorare senza perdere di vista l'obiettivo. Secondo: mantenere la testa ben salda senza farsi condizionare troppo sul momento negativo. Una cosa non semplice ma che al Toro è riuscita, come raccontato da Tufano a caldo dopo la vittoria: "Siamo tutti contenti per la risposta dei ragazzi, non perché prima facessimo cose sbagliate, ma semplicemente perché in un momento del genere perdere la testa è un attimo. Noi siamo stati bravi a non perderla e a rimanere compatti con i nostri problemi. Abbiamo tenuto la barra dritta, lavorando tutti assieme". Una sensazione restituita anche dal campo, a guardare come la squadra abbia sempre esultato insieme e la partecipazione della panchina ai momenti chiave. E soprattutto una lezione importante da portarsi dietro per il prosieguo della stagione.

Torino Primavera, la vittoria dopo 40 giorni per tornare ad alimentare la classifica — Aver riassaporato la vittoria dopo un digiuno di quaranta giorni consente ai granata di ritrovare quindi maggiore serenità, un aspetto che non può che aiutare ad affrontare il lavoro quotidiano. Questo è un concetto molto importante per Tufano: "Per me il calcio è giocare bene, lottare su ogni pallone, avere grandi motivazioni e lavorare. Io nella mia vita calcistica ho sempre e solo lavorato, è una cosa che porto dietro e che per me conta". Con il successo, anche la classifica migliora per il Torino che si riporta all'interno della top 10 balzando al nono posto. La migliore notizia per i granata è che tutte le dirette concorrenti hanno steccato o quasi: pari per la Lazio e sconfitta per la Juventus. Così - in attesa che il Verona giochi contro l'Empoli nella giornata di domani, lunedì 3 febbraio - diminuisce anche la distanza dalla zona playoff: ora il sesto posto è a 5 punti. Il prossimo passo è dare continuità e una vittoria di prestigio contro l'Inter non potrà che aiutare: nell'economia del campionato trovare un equilibrio sarà importante.