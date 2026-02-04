Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news primavera Torino Primavera, cosa cambia dopo il mercato? La situazione reparto per reparto

Primavera

Torino Primavera, cosa cambia dopo il mercato? La situazione reparto per reparto

Torino Primavera, cosa cambia dopo il mercato? La situazione reparto per reparto - immagine 1
Il Toro ha lavorato su tutti i reparti salutando chi aveva poco spazio e aggiungendo nuovi innesti: le scelte
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Come cambia il Torino Primavera dopo il mercato? La sessione invernale ha puntellato la rosa, ridisegnandola tra innesti in entrata e movimenti in uscita. Ogni reparto in qualche modo ha cambiato la sua fisionomia, vediamolo nel dettaglio.

Tra i pali: Santer scala a primo portiere, Biondi si aggiunge al roster

—  

Cambiano le gerarchie di chi difende la porta granata. Il primo portiere designato a inizio a stagione era Lapo Siviero, che effettivamente lo è stato ma è anche stato a lungo lontano dalla Primavera. Non un demerito, anzi. L'azzurro, oltre a essere partito per i Mondiali U20 in Cile, si è spesso allenato alle dipendenze di Baroni per poi rientrare in pianta stabile in prima squadra in concomitanza con l'infortunio di Israel. Da allora ha fatto la spola a seconda delle esigenze, adesso però si apre un nuovo capitolo. Siviero è diventato terzo portiere del Torino, quindi sale in prima squadra e libera uno slot. Leonardo Santer quindi diventa il riferimento tra i pali, ruolo in cui si è già cimentato durante le assenze di Siviero e in alcuni casi in concomitanza. Riempie il posto vacante Marco Biondi, svedese classe 2008 arrivato in estate dal Djurgardens in prestito con diritto di riscatto.

LEGGI ANCHE

In difesa: Tonica in, tanti centrali ai saluti

—  

Nella difesa l'aspetto numerico più rilevante riguarda le uscite. Tre complessivamente gli addii al reparto. I centrali Fabio Desole e Matteo Bonadiman, fuori dalle rotazioni, sono partiti rispettivamente in prestito al Chievo Verona e a titolo definitivo al Legnago. Tra i terzini ha salutato invece Gioacchino Barranco, preso in estate e ceduto in via definitiva alla Vis Pesaro, dopo una prima parte in Primavera e un'ultima parte di campionato giocata in Under 18. Il Torino si è coperto aggiungendo un centrale alla rosa di Baldini: Daniel Tonica, classe 2007 arrivato dal Legnago a titolo definitivo e subito titolare in granata dove sta dimostrando di meritare il posto. Un secondo slot, a seconda delle esigenze e del percorso, potrà essere occupato da Enrico Manzi, classe 2008 ex Sanremese, impiegabile anche come terzino a destra. Stessa collocazione per Matei Ceuca, anche lui innesto pensato per l'Under 18, ex Hellas Verona, ma aggregabile eventualmente in Primavera. A sinistra invece una risorsa sarà Feder Rivas arrivato a titolo definitivo dal Corporación Deportiva Club Atlético Nacional: partirà in U18 ma le minori opzioni sulla catena di sinistra potrebbero presto farlo vedere alle dipendenze di Baldini, che lo aveva già fatto esordire.

A centrocampo: Kirilov va via, dentro Nascimento

—  

In mezzo al campo poco è cambiato. Ha salutato Martin Kirilov, centrocampista offensivo che negli ultimi tempi era stato aggregato in U18 per andare a titolo definitivo all'Hjk Helsinki. Dentro un centrale, Sandro Miguel Joao Nascimento, classe 2007 acquistato a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona. Un innesto che sicuramente potrà fare comodo considerando la spola tra prima squadra e Primavera di Acquah e l'indisponibilità di Galantai.

In attacco: Ewurum si aggiunge al parco esterni

—  

Infine l'attacco. Di fatto Baldini aveva già accolto tre innesti a dicembre portando con sé in pianta stabile David Bonacina, Romeo Sandrucci e Gabriele Falasca. Ai primi due ha attinto ampiamente facendoli diventare titolari, il terzo si è inserito nelle rotazioni tra le prime punte. Un nuovo volto però c'è: Kenoy Ewurum, classe 2007, è stato acquistato a titolo temporaneo con opzione per l’acquisto a titolo definitivo dal Valletta Football Club. Si tratta di un profilo duttile, spendibile sulla trequarti ma più facilmente come esterno alto nel 4-3-3 di Baldini. Serviva un ricambio, soprattutto a sinistra dove in assenza di Bonacina era stato avanzato Kugyela, il cui futuro a oggi sembra sulla corsia mancina come terzino o quinto di difesa a tre. Salutano il reparto invece Arthur Spadoni, all'Avellino in prestito, e Alessio Raballo, rientrato anticipatamente dall'esperienza alla Cremonese e partito poi subito in direzione Empoli.

Leggi anche
Torino Primavera, il tabellone DEFINITIVO del mercato invernale
UFFICIALE – Il giovane Flynn Macnack è un nuovo giocatore del Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA