Torino Primavera, dal derby fiducia e nuove idee per la corsa salvezza

Torino Primavera, dal derby anche indicazioni di campo

Il resto delle indicazioni derivano più puramente dal campo. Per il derby il Torino ha cambiato volto, passando dal rodato 3-5-2 al 4-5-1. La difesa a quattro era stata abbandonata quasi subito da Baldini all'arrivo in granata, ma è una strada che può essere adottata all'occorrenza come alternativa di una linea a tre che ha pur dato i suoi frutti. Perez e Pellini in coppia hanno fatto vedere di poter lavorare insieme, Carrascosa si è adattato anche da terzino in una veste che il compagno di reparto Zaia sa indossare. L'altra novità di campo ha riguardato il parco esterni: Kugyela spostato a destra, Bonacina lanciato a sinistra. Da qualche settimana Baldini sta inserendo con più forza i 2008 nel gruppo: Luongo e Carrascosa ne hanno sempre fatto parte, Falasca e Bonacina stanno entrando a gamba tesa e hanno dimostrato di poter inserirsi. L'ala U18 in particolare a sinistra ha dato molte soluzioni, che prima erano arrivate meno; l'ungherese a destra potrà essere sperimentato magari anche in futuro. In attacco le soluzioni non mancano, anche se ancora non sono arrivati i gol. In un reparto di tutti 2006, la carta d'identità è un fattore da sfruttare a vantaggio. Servirà il contributo di tutti, il tempo scorre e il Torino ha urgenza di averlo dalla propria parte per salvarsi.