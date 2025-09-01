Torino Primavera, chiuso anche Alex Perez: contratto depositato

Si chiude nell'ultimo giorno utile anche l'affare Alex Perez. L'indiscrezione che aveva acceso l'interesse dei media spagnoli è diventata ufficialità. Sono andate in porto le discussioni tra Torino e Real Betis in merito all'oggetto del desiderio, il difensore Alex Perez, centrale classe 2006. Perez, 193 cm d'altezza e destro naturale, conosce già l'Italia. Nella scorsa stagione infatti era stato mandato in prestito proprio in Primavera 1 per vestire la casacca dell'Inter (riscatto esercitabile a 700.000 euro con 10% sulla futura rivendita) ma ha trovato poco spazio. In estate il rientro in Spagna, ora una nuova avventura ancora in prestito ma al Torino.