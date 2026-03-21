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Torino Primavera, difesa blindata nel 2026: solo 9 gol subiti e rendimento da vertice

Torino Primavera, difesa blindata nel 2026: solo 9 gol subiti e rendimento da vertice - immagine 1
Da 1.88 gol incassati a partita fino a dicembre a 0.64 nell'anno nuovo: il trend che premia il Toro
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

C'era una volta il problema difesa. Nella prima parte di campionato era stata una delle pecche principali della Primavera granata, troppo perforabile e più volte in affanno. Non sembrava funzionare l'armonia di reparto, nonostante sulla carta i suoi interpreti fossero dotati di tutte le armi per costruire una linea solida. C'è voluto tempo, poi però è stata trovata una nuova sintonia e ora la difesa non è più un problema, anzi.

Primavera, la difesa non concede più nulla o quasi: appena nove gol in tre mesi

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Da inizio 2026 il Torino ha incassato appena 9 gol. Lo ha fatto su un arco temporale di 14 partite, sei delle quali chiuse a porta inviolata. Il dato assume ancor più rilevanza considerando che solo in un'occasione, contro il Frosinone, i granata hanno concesso più di una rete all'avversario (in quel caso quelle incassate, nell'unica sconfitta da inizio dicembre a oggi, sono state due). Si tratta di un ruolino di marcia che ha fatto la differenza tanto quanto il ritrovato smalto a livello offensivo, perché il punto debole della squadra era proprio la troppa permeabilità. Di fatto il reparto si è assestato, confermandone comunque gli interpreti di inizio campionato ma riorganizzandoli. Se prima di dicembre l'assetto più usato era la difesa a tre, ora la linea è a quattro: Zaia è tornato a svolgere esclusivamente il ruolo di braccetto, Pellini è rimasto il centrale di riferimento insieme al nuovo arrivato Tonica e a Carrascosa, impiegato anche come terzino sinistro insieme al già adattato Kugyela.

Primavera, lo spartiacque in difesa: i dati rapportati al campionato

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I nove gol incassati dal Torino da inizio gennaio a oggi mettono la squadra di Baldini tra le più solide del campionato. Un'utopia pensando a come era iniziata la stagione. Se si isola l'arco temporale che va da agosto a dicembre, si scopre infatti un Toro in netta difficoltà dietro con 32 gol incassati in 17 partite, una media di 1.88 concessi a partita. Nelle restanti 14, da gennaio a oggi, invece la media è scesa 0,64. Negli ultimi tre mesi nessuna formazione, anche quelle involate per la lotta scudetto, è stata altrettanto precisa dietro. La Roma è stata la seconda migliore con 13 reti nel passivo, segue il Parma a 14 e il Cesena a 15. Sotto la doppia cifra solo la Primavera granata. Un valore aggiunto a tutti gli effetti, uno dei tasselli su cui il Toro sta costruendo la salvezza.

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