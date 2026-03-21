Torino Primavera, difesa blindata nel 2026: solo 9 gol subiti e rendimento da vertice

C'era una volta il problema difesa. Nella prima parte di campionato era stata una delle pecche principali della Primavera granata, troppo perforabile e più volte in affanno. Non sembrava funzionare l'armonia di reparto, nonostante sulla carta i suoi interpreti fossero dotati di tutte le armi per costruire una linea solida. C'è voluto tempo, poi però è stata trovata una nuova sintonia e ora la difesa non è più un problema, anzi.

Primavera, la difesa non concede più nulla o quasi: appena nove gol in tre mesi

Da inizio 2026 il Torino ha incassato appena 9 gol. Lo ha fatto su un arco temporale di 14 partite, sei delle quali chiuse a porta inviolata. Il dato assume ancor più rilevanza considerando che solo in un'occasione, contro il Frosinone, i granata hanno concesso più di una rete all'avversario (in quel caso quelle incassate, nell'unica sconfitta da inizio dicembre a oggi, sono state due). Si tratta di un ruolino di marcia che ha fatto la differenza tanto quanto il ritrovato smalto a livello offensivo, perché il punto debole della squadra era proprio la troppa permeabilità. Di fatto il reparto si è assestato, confermandone comunque gli interpreti di inizio campionato ma riorganizzandoli. Se prima di dicembre l'assetto più usato era la difesa a tre, ora la linea è a quattro: Zaia è tornato a svolgere esclusivamente il ruolo di braccetto, Pellini è rimasto il centrale di riferimento insieme al nuovo arrivato Tonica e a Carrascosa, impiegato anche come terzino sinistro insieme al già adattato Kugyela.