Torino Primavera, due obiettivi: i punti per la salvezza e studiare il futuro

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 14 marzo 2025 (modifica il 14 marzo 2025 | 15:28)

A nove giornate dalla fine il Torino si ritrova a sette punti dalla zona playout per difendere la permanenza nel campionato Primavera 1. Uno scenario inaspettato a inizio stagione, ma si sa che in questa categoria può succedere di tutto da un momento all'altro. I granata di Felice Tufano sfideranno un Udinese ultimo in classifica, ma che non è da sottovalutare. I friulani pur subendo tanti gol, pur avendo conquistato pochi punti, sono sempre imprevedibili, soprattutto tra le mura amiche. Non sarà dunque una partita semplice per i granata, che hanno già patito le squadre chiuse pronte a ripartire in contropiede.

Torino Primavera: quali obiettivi nel finale di stagione? — Vista la situazione, dunque, il Toro avrà due obiettivi: uno di squadra e uno individuale. L'obiettivo del gruppo è semplice: risollevare (e in fretta) la situazione di classifica così da non ritrovarsi nelle ultime giornate nella bagarre per evitare i playout. La situazione al momento è delle più tranquille, ma basterebbero due risultati negativi di fila per complicare una classifica che al momento non sembra allarmante. Dunque vincere per evitare di avere stress ulteriori in futuro.

Quello individuale è ben diverso. E va inteso come un obiettivo del club e del singolo giocatore sulla crescita dei ragazzi per valorizzarne quanti più possibile e iniziare a lavorare sul futuro. Per intenderci. Ci sono ragazzi in prestito e andrà capito se riscattarli o meno. Su tutti Krzyzanowski è forse la situazione più importante. Titolarissimo tutta la stagione, ora va compreso se riscattarlo e dargli una chance nel ritiro estivo della prima squadra o andare oltre. La sensazione è che il futuro del terzino polacco sarà in granata, ma molto andrà ancora valutato. Poi c'è un altro tipo di percorso di valorizzazione da fare in casa granata. Guardando all'andamento davvero ottimo dell'Under 18 viene da chiedersi se ora non sia giunto il momento di puntare anche di più su quei 2007 che comporranno la squadra del futuro. I nomi sono i soliti: da Cacciamani a Conte passando per i vari ragazzi che con Fioratti stanno facendo un ottimo cammino.